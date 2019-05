Os tempos de espera não param de aumentar no Serviço Nacional de Saúde (SNS), os casos de corrupção também. Há falta de equipamentos e de profissionais, que têm reivindicado melhores condições greve após greve, que têm quebrado recordes. Há falta de condições para os doentes, como as crianças da ala pediátrica do Hospital de São João que estão em contentores ou Vila Franca de Xira que internou doentes em refeitórios e casas de banho. No que toca ao SNS, cujo estado será debatido esta quinta-feira em Parlamento, há uma opinião unânime entre bastonários e deputados: existem grandes lacunas e há pessoas a morrer por isso.

Os tempos de espera

"Há pessoas a morrer à espera de tratamento ou de uma cirurgia", lamentou à SÁBADO a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. De facto, a Entidade Reguladora da Saúde concluiu, num relatório divulgado este mês, que as cirurgias que ultrapassaram o tempo de espera clinicamente aceitável duplicaram nos primeiros cinco meses de 2018 quando comparadas com o final de 2017. Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde apresentaram taxas de incumprimento dos tempos de espera clinicamente aceitáveis de 18,5% nas cirurgias programadas e de 39% nas primeiras consultas de especialidade hospitalares.



O tempos de espera é também uma das principais preocupações do deputado Ricardo Baptista Leite, do PSD. "Não há memória de uma degradação tão visível do SNS. As pessoas que não têm recursos para ir para o setor social ou privado acabam muitas vezes em listas de espera de centenas senão mesmo de milhares de dias para consultas, cirurgias ou exames complementares de diagnóstico. As pessoas - os doentes - não estão a ter acesso à saúde que merecem e que lhes é garantida pela Constituição", lamenta o social-democrata.