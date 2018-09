Imagine que vive no Funchal, Bragança ou Tavira e que quer consultar as declarações de rendimentos dos deputados eleitos pelo seu distrito ou dos seus autarcas para verificar se poderão existir conflitos de interesses ou demonstrações exteriores de riqueza que não batem certo com os rendimentos declarados. Por lei, tem direito a fazê-lo. Na prática, iria ter muitas dificuldades em consegui-lo. A legislação em vigor determina que essa consulta tem de ser feita presencialmente, no Tribunal Constitucional, em Lisboa. E que só pode ver um determinado número de processos por dia - que varia - e só pode tomar notas em papel e caneta: nada de computadores ou telemóveis. Um processo longo, moroso e burocrático, contrário às regras de transparência aceites internacionalmente. Ou seja, apesar de, aparentemente, existir um regime de transparência em relação à declaração de rendimentos e interesses dos titulares de cargos públicos, existem muitas limitações no acesso à informação.



Foram todos esses constrangimentos - e mais alguns - que a SÁBADO ultrapassou nas últimas semanas para, entre 9 de Julho e meados de Agosto, consultar as declarações de rendimentos de 371 titulares de cargos políticos no Palácio Ratton, sede do TC. Elas incluem a análise da documentação do Presidente da República, do primeiro-ministro, dos 17 ministros e 42 secretários de Estado do actual Governo, dos 230 deputados à Assembleia da República, dos presidentes dos Governos Regionais dos Açores e Madeira e ainda de 78 presidentes e vice-presidentes das Câmaras Municipais das capitais de distrito do País e das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Conclusões: todos juntos eles valem mais de 73 milhões de euros e 11 deles têm uma riqueza acumulada superior a um milhão de euros.

Leia todo a a história na edição n.º751 da SÁBADO, nas bancas esta quinta-feira.