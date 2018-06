À porta da sala de audiências do Tribunal Central de Instrução Criminal, no antigo edifício da Polícia Judiciária, em Lisboa, a presença de cinco elementos do Grupo de Intervenção de Segurança Prisional parecia indicar que a sessão que se seguiria podia ser especialmente perigosa. Afinal, estavam ali para transportar Abdesselam Tazi, o primeiro e único recluso em Portugal suspeito de pertencer ao auto-proclamado Estado Islâmico (EI), para a penúltima sessão do debate instrutório do processo onde o marroquino está acusado de vários crimes relacionados com o terrorismo: financiamento, recrutamento, falsificação e adesão a organização terrorista internacional.

No entanto, dentro da sala, o ambiente era distendido. Sentado junto à parede, com a janela nas suas costas, Abdesselam Tazi, 63 anos, olhava à sua volta, curioso, com os óculos colocados na ponta do nariz. Era a primeira vez que tinha assistência no debate instrutório. Magro, baixo, com calças verdes escuras e camisa branca às riscas verdes, coberta por uma espécie de casaco de fato de treino, parecia indiferente ao calor que se fazia sentir na rua. Em árabe, trocava impressões com o tradutor sentado ao seu lado – e nem teve tempo para se levantar quando o juiz de instrução entrou na sala e se sentou no seu lugar para dirigir a última sessão antes de decidir se o leva ou não a julgamento.

Antes de abrir o debate entre defesa e acusação, percebe-se que algo terá corrido mal entre o arguido e o Ministério Público. Lopes Guerreiro, advogado de Abdesselam Tazi, pede ao juiz autorização para o seu cliente dizer umas palavras: quer pedir desculpa ao procurador João Melo por algo que aconteceu antes. Mas Ivo Rosa não permite. Não é altura para isso.

Sentado na secretária de madeira, com a bandeira de Portugal colocada do seu lado esquerdo, o magistrado recorda que o arguido admitiu o uso fraudulento de cartões de crédito e que a única coisa que está em causa serão os crimes relacionados com o terrorismo. Depois dá a palavra ao Ministério Público.

À frente do juiz, do lado direito, João Melo, procurador do Departamento Central de Investigação e Acção Penal levanta-se. Coloca as mãos em cima da mesa e quase sempre com os olhos postos em Abdesselam Tazi, diz logo ao que vem. "Vou fazer uma breve apreciação das questões da defesa. Não são grandes questões perante as provas do processo: documentos, testemunhas, conversas e elementos recolhidos por forças de segurança nacionais e estrangeiras", diz.

De acordo com o MP, Abdesselam Tazi utilizou o estatuto de asilado político em Portugal para contactar com outros jovens marroquinos, radicalizá-los e facilitar a sua viagem para a Síria. Financiava toda a sua actividade com recurso a dinheiro obtido com a venda de produtos – telemóveis, roupa, etc – comprados com recurso a cartões de crédito falsificados. Para as autoridades portuguesas, terá não só radicalizado Hicham El Hanafi, que com ele chegou a Portugal e que foi detido em França por suspeitas de preparar um atentado terrorista, como terá conseguido enviar outros dois marroquinos para a Síria.

Foi essa acusação, com 60 páginas e 150 artigos, que João Melo defendeu com convicção. "A nulidade invocada [pela defesa] foi a falta de factos. Para isso era preciso a acusação ser omissa quanto aos factos imputados. E não parece que os factos sejam conclusões: são factos", disse.

Sentado ao seu lado, Vítor Magalhães, o outro procurador do DCIAP titular do inquérito iniciado em 2015 na sequência de uma informação prestada por inspectores do SEF à Unidade de Coordenação Anti-Terrorismo, tomava notas. E assentiu ao ouvir o colega dizer que nem as declarações do arguido, os recursos apresentados ou as diversas cartas enviadas a juízes, polícias, ministros, primeiro-ministro e até ao Presidente da República alteraram aquilo que disse em tribunal: "negou quaisquer actos de apoio, adesão, recrutamento de indivíduos para o Estado Islâmico. [Ou seja] nada de novo foi produzido".

Para o MP, os factos são irrefutáveis: Abdesselam Tazi mente de várias formas. "Nunca se identificou com verdade", "apresentou sempre documentos falsos", "disse que nunca mais tinha voltado a Marrocos desde que chegou a Portugal e voltou", "disse que só conheceu Hicham [El Hanafi] no aeroporto de Lisboa e isso provou-se ser falso", "disse ter ido à América do Sul fazer um negócio de tâmaras e [depois admitiu] ter mentido sobre isso", "disse que não sabia se os documentos apreendidos eram dele e depois que não eram".

O raciocínio de João Melo parece levar a uma conclusão: se Abdesselam Tazi mente em questões aparentemente inócuas, também estará a mentir ao negar a sua ligação ao terrorismo.

Sempre com os olhos postos no marroquino que, curvado para a frente, vai abanando a cabeça enquanto ao seu lado o tradutor lhe relata em árabe o que está a ser dito, o procurador recorda o depoimento de várias testemunhas, bem como as conclusões de outras polícias europeias: "bastaria radicalizar uma pessoa para cometer o crime de que é acusado. Mas não foi só uma. Não há dúvidas, nem das autoridades francesas e alemãs". Conclusão: "toda a prova não foi abalada por qualquer elemento levantado na instrução. Todos os factos objectivos estão indiciados. (…) Existem factos para uma pronúncia total."

Vinte e cinco minutos depois de João Melo se levantar, é a vez de Lopes Guerreiro, advogado de defesa tomar a palavra em nome do seu cliente. Abdesselam Tazi olha-o atentamente, com uma pasta castanha cheia de fotocópias nas mãos. O jurista levanta-se, ajusta as mangas da camisa por baixo da toga preta e, com uma dedeira em borracha laranja no dedo médio da mão direita, começa por fazer um rasgado elogio aos magistrados do MP, com quem é "sempre um prazer" trabalhar para logo em seguida lhes dizer que "não pode estar mais em desacordo" com eles: "os indícios são inexistentes. Onde está a prova do recrutamento, financiamento para o terrorismo? Há suspeições, inferências de testemunhos. A defesa achou que ao consultar os autos haveria prova para sustentar a acusação e a única eram os testemunhos." Mais: "não diz quando, como e onde aquela pessoa [aqui aponta para Abdesselam Tazi] cometeu os crimes de que é acusado. Por isso se disse que a acusação é nula. A lei exige que se diga quais os factos que o arguido praticou". E, para Lopes Guerreiro, não diz.

Antes de prosseguir, o advogado bebe um gole na garrafa de água que tem à sua frente. Há-de fazê-lo mais seis vezes ao longo do debate. Nesse período tentou desmontar os argumentos do MP, utilizando por vezes declarações das próprias testemunhas de acusação. Defendeu que ao contrário do que diz o MP, era Hicham El Hanafi e não Abdesselam Tazi, quem tinha um papel de liderança entre os dois e que era o detido em França quem estava mais radicalizado. Entre elogios a Ivo Rosa – "um juiz de mão cheia" cujas intervenções deixaram "poucas perguntas para a defesa e o MP – defendeu que o seu cliente deveria ser julgado por burla qualificada, falsificação de documento e uso de documentos falsos. Mas que não deve ser pronunciado por qualquer crime relacionado com o terrorismo.

Argumentou que o cliente colaborou sempre com as autoridades – o único momento em que o procurador Vítor Magalhães não conseguiu disfarçar o riso – e tentou justificar a postura "controversa" do cliente perante a polícia com uma questão cultural. "É preciso perceber que estas pessoas são perseguidas pelas autoridades em Marrocos", disse antes de citar uma notícia recente do Observador que dava conta de que, no ano passado, quase três mil pessoas foram acusadas de adultério e 200 de homossexualidade em Marrocos. "Depois desse sistema, confrontadas com o sistema judicial português, elas têm medo", disse para justificar eventuais mentiras do cliente perante a polícia, antes de pedir ao juiz que não pronuncie Abdesselam Tazi pelos crimes de terrorismo.

Ivo Rosa, que foi tomando algumas notas do que foi sendo dito durante o debate, agarrou nas folhas que tinha em cima da mesa antes de dizer que a decisão não seria tomada de imediato. Mas não será preciso esperar muito: na próxima sexta-feira revela se o marroquino irá ou não a julgamento pelos crimes de terrorismo.

Após umas breves palavras com o advogado, Abdesselam Tazi esperou que os elementos do GISP entrassem na sala de audiência. E foi já algemado, com a pasta castanha na mão, e quase minúsculo rodeado pelos guardas prisionais, que desceu do quarto andar onde fica o Tribunal Central de Instrução Criminal rumo à carrinha dos serviços prisionais que o devolveu ao Estabelecimento Prisional de Monsanto.