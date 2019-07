Álvaro Amaro, ex-presidente da Câmara de Guarda pelo PSD, comprometeu-se a prestar uma caução de 40 mil euros, num prazo de 30 dias, para poder sair do tribunal em liberdade, de forma a conseguir estar em Estrasburgo, França, para tomar posse como deputado ao Parlamento Europeu.

Amaro, vice-presidente de Rui Rio, está a ser investigado no âmbito do processo Rota Final, uma operação levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ) e que levou a buscas em nove autarquias.

Álvaro Amaro tinha sido eleito para o Parlamento Europeu há quatro dias quando aconteceram as buscas no âmbito do processo Rota Final.

"O doutor Álvaro Amaro tomará amanhã [esta terça-feira] posse como eurodeputado, mas desde já uma informação: o doutor Álvaro Amaro jamais utilizará qualquer prerrogativa atinente à imunidade parlamentar", que terá a partir de terça-feira, assumiu o advogado do social-democrata, Castanheira Neves, esta segunda-feira à saída do Tribunal de Viseu.

Mas Álvaro Amaro não é o único eurodeputado português investigado enquanto em funções no Parlamento Europeu. Também José Manuel Fernandes e Maria João Rodrigues foram investigados enquanto estavam no cargo.

O eurodeputado José Manuel Fernandes esteve envolvido numa investigação judicial relacionada com um concurso público internacional adjudicado em 2008 pela Câmara de Vila Verde, a que presidia.

Em causa está um concurso público internacional lançado pelo município de Vila Verde há mais de dez anos e adjudicado em 2008, mas cujas obras "nunca chegaram a ser concretizadas, por ter sido posteriormente reequacionada a sua pertinência, face à grave crise financeira que, entretanto, Portugal atravessava". José Manuel Fernandes, eleito pelo PSD, abdicou da imunidade parlamentar e assumiu sempre que tudo iria acabar por mostrar que não havia qualquer ilegalidade.

Garante que a sua intervenção no processo se limitou a participar na votação em sede de executivo camarário, enquanto presidente da câmara, e a remeter o mesmo para a assembleia municipal.

"Estou plenamente convicto de que todo o processo foi conduzido de forma competente e cuidada."

A queixa de assédio no Parlamento Europeu

A eurodeputada Maria João Rodrigues não teve um processo aberto em Portugal, mas foi alvo de uma investigação por parte do Parlamento Europeu, depois de ter sido apresentada uma queixa por assédio laboral de uma antiga assistente.

A eurodeputada terá sido alvo de uma queixa de assédio moral, feita em janeiro, por uma assistente parlamentar e foi esse o motivo pelo qual ficou de fora da lista do PS às europeias deste ano. À época da denúncia, a eurodeputada afirmou esperar com "tranquilidade" a conclusão das investigações sobre o caso.

A eurodeputada nega a responsabilidade no caso e considera as informações "incorretas, distorcidas e caluniosas". Esta é também a opinião dos 5 colaboradores de Maria João Rodrigues. "Jamais nos sentimos a trabalhar num ambiente de medo, humilhação permanente ou de ameaça de represálias como foi noticiado. Jamais aceitaríamos tal situação", disseram então os assessores.