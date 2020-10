A depressão Bárbara chegou a Portugal na segunda-feira, vinda de Espanha, e o mau tempo que trouxe rapidamente deixou marca. Só ontem foram registadas mais de 500 ocorrências, 171 delas no distrito de Lisboa. No final da manhã desta terça-feira o número ascendeu às 654, mas não existiu registo de "ocorrências particularmente graves". E às 19h chegou às 848 ocorrências. Até às 18h, oito distritos de Portugal Continental estavam sob aviso vermelho devido à chuva e 11 estão em alerta especial laranja devido ao vento até ao final de quarta-feira. Faro era até ao final da tarde desta terça-feira o distrito mais afetado.

Estruturas caídas, árvores no chão, viaturas danificadas e muitas inundações: foi assim durante esta segunda-feira e assim continuou durante o dia de hoje. Na conferência de imprensa realizada após a reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita avançou que as 654 ocorrências devido ao mau tempo envolveram cerca de 2.200 operacionais. Entretanto, o um novo balanço feito mais tarde - às 19h - dava já conta de mais 194 ocorrências.

No primeiro dia, o mau tempo abateu-se sobretudo sobre a zona Centro do país mas esta terça-feira também o Alentejo e Algarve foram afetados. Em Portimão foram muitas as ruas inundadas.

Para esta terça-feira a Proteção Civil tinha previsto um "desagravamento" da situação meteorológica que voltaria a agravar-se a partir das 9h00 e que voltaria a desvanecer a partir das 18h. A depressão Bárbara, avisou o IPMA, traduzir-se-ia em precipitação forte, aumento da intensidade do vento com rajadas até 100 km/hora e até 130 km/hora nas terras altas e agitação marítima, em especial na costa da região sul.

Sob maior aviso estiveram os distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Porto com alerta especial laranja (o segundo mais grave da escala) a partir das 00h00 desta terça-feira por causa da chuva forte e do vento.

No sistema de Proteção Civil, o estado de alerta especial laranja significa que o grau de risco é elevado, sendo expectável uma situação de perigo com condições para a ocorrência de fenómenos invulgares que podem causar danos a pessoas e bens, colocando em causa a sua segurança. Este estado vai durar até às 23h59 de quarta-feira.

Os distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre e Castelo Branco estão também sob aviso meteorológico vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva forte, na sequência da passagem da depressão Bárbara, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro vai estar em vigor nos cinco distritos entre as 12h00 e as 18h00 desta terça-feira.

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o IPMA recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da proteção civil.

Na Madeira, permanece um aviso laranja até às 18h desta terça-feira devido ao vento forte com rajadas que podem chegar aos 130 km/h. Nos Açores, as ilhas Graciosa, S. Jorge, Faial, Pico e Terceira estão sob aviso amarelo devido à chuva forte, que pode ser acompanhada por trovoada, até às 20h de hoje.



Notícia atualizada às 20h03 com o número de ocorrências até às 19h.