Capa n.º 752

Os quase seis anos de governo de Marcello Caetano contados pelos filhos têm detalhes diferentes: Ana Maria, 80 anos, tem o olhar de quem vivia e jantava todas as noites com o pai; Miguel, 83, conta o do filho, já então casado e empenhado civicamente. Sempre acreditou que o pai chegara ao lugar 10 anos tarde demais; se fosse em 1958, como se especula que chegou a estar previsto pelo Presidente Craveiro Lopes, poderia ter sido diferente.Chegou tarde a estas funções?: Não digo que chegou tarde, nunca devia ter chegado.: O meu pai representava, nos anos 50, o que se chamava de "liberais do regime", pensavam que o desenvolvimento económico ia transformar o País. Depois, em 1958 foi afastado. E a descolonização: defendeu não ser uma coisa a fazer, mas a autonomia devia ser aumentada. Isto opunha-se à visão conservadora.Como foram os 2.037 dias em que o pai foi Presidente do Conselho?Nós almoçávamos e jantávamos e ele conversava imenso sobre tudo. Eu ia sabendo as inquietações que ele tinha. Não é que eu pudesse dar conselhos. Discutia muito com ele a liberdade de as pessoas poderem escrever o que quisessem, da censura. E ele dizia: "Ai, um dia hás -de perceber." Achava que não se devia escrever sobre a guerra.Era o problema da subversão outra vez.Pois, era estranho os rapazes irem para a guerra e estarmos aqui a discutir que não devia haver guerra.Era uma inevitabilidade.Pois era inevitável, mas discutir nos jornais seria extremamente doloroso, talvez, para quem ia.Ele achava – e não só ele – que, se uns estavam a combater, os outros não podiam estar aqui sentados a dizer "não faz sentido nenhum".Isso fez-me sempre impressão: haver pessoas que vão para a guerra, os nossos amigos, e nós cá a viver tudo, as festas. Como é que é possível não estarmos todos de luto?Leia o resto na edição Nº752 da SÁBADO , nas bancas a partir de 27 de Setembro.