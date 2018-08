Ele sabe exactamente o que fez no Verão passado. E no outro. E no outro... Desde miúdo que política e férias sempre se misturaram.

"A minha primeira discussão política foi numas férias em Esposende", recorda Marcelo Rebelo de Sousa à SÁBADO. As férias grandes da infância eram muitas vezes divididas entre o Estoril, onde a família começou a alugar casa, e Esposende, para onde os Rebelo de Sousa eram por vezes convidados a passar uns dias, no Verão, em casa do comendador António Santos da Cunha, amigo do pai e presidente da câmara de Braga. Terá sido em 1956, com oito anos. Também estava Manuel Cardoso, presidente da câmara de Fafe, e discutia-se a Monarquia contra a República. E o pequeno Marcelo resolveu meter-se a argumentar. Pela República? "Naturalmente!", e contra uma maioria monárquica, mas não se amedrontou. E ainda recorda bem os argumentos: a guerra civil na monarquia constitucional no século XIX tinha deixado o país dividido e dilacerado como nem os desvarios da República – que eram o argumento do outro lado – tinham feito. Talvez não tenha ganho a discussão, mas era já um republicano.



A política sempre se intrometeu nas férias: foi numas férias em Moçambique que fez o primeiro discurso político, era nas férias no Algarve que ficava à conversa, muitos anos mais tarde, já ambos protagonistas da vida política portuguesa, com Mário Soares, em plena praia. E em criança estava já rodeado de política.



