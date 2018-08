Capa n.º 746

Não, nem de longe, sou um tipo que gosta de vir, há já muitos anos que venho. Até gosto muito do termo aficionado, acho é que seria pretensioso da minha parte dizer que sou. Porque eu não distingo uma verónica de uma chicuelina! Sei que há verónicas, que há chicuelinas, que há capotazos [passes de toureio]... vou aprendendo com o Elísio, com o Vera Jardim e com outros amigos.Hoje aprendeu o que é uma revolera.Claro, ele é que sabe.Desde miúdo. Tinha um tio, por afinidade, que foi governador civil, José Manuel Duarte, e lembro-me de no Verão irmos à corrida de touros das Caldas da Rainha, a 15 de Agosto, e continuei a vir aqui, também na fase em que estava no liceu.Desde que me conheço. O meu avô materno era natural da Moita...sso ajuda (risos)...... tinha uma quinta em Sarilhos Pequenos e eu desde que me conheço habituei-me a ir para lá passar fins-de-semana e a ir à festa. Aquele ambiente é fantástico. Andei um bocadinho fora destas lides quando era estudante, antes do 25 de Abril, em que estava metido em algumas conspirações, e ia pouco, e depois reconciliei-me, voltei a ir. Deixei de ir ao futebol e o futebol passou a ser isto. Sou benfiquista, mas aqui não há hooligans e gosto de ver uma boa corrida. Ao contrário do João, gosto muito da corrida à espanhola.JS: Claro, vim muitas vezes, e mesmo sem ser em funções oficiais. O Jorge Sampaio também veio... mas houve uma vez que levou uma vaia da praça e ficou um bocadinho... É normal, o público dos touros é um público tradicionalmente à direita. Mas eu vim muito, quer como vereador quer como presidente da câmara. O Campo Pequeno, além de tudo o mais, é um símbolo importante da cidade e ligado à vida política. Por alguma razão o Otelo dizia "levá-los para o Campo Pequeno". O 28 de Setembro começa também à volta de uma tourada em que houve uma vaia ao Vasco Gonçalves e o general Spínola foi aplaudido. Não há partido nenhum que não tenha feito aqui comícios, até partidos hoje completamente minúsculos.Começaram a vir em miúdos, mas como é que explicam a alguém que não tenha vindo desde miúdo o fascínio pela tourada?Também contribuiu a literatura.Literatura e não só: há muita História, Arte e Economia na conversa entre os dois - além da política. Leia o resto na ediçãoda, nas bancas dia 15.