Em entrevista escrita à SÁBADO, o ex-procurador Orlando Figueira, acusado de corrupção na Operação Fizz, diz que vive há largos meses como um indigente e garante que nunca mais vai voltar ao Ministério Público.

Orlando Figueira, ex-procurador acusado de corrupção na Operação Fizz, diz que vive há largos meses como um indigente e garante que nunca mais vai voltar ao Ministério Público. Hoje decorrem novas alegações no processo.



Que balanço faz do julgamento da Operação Fizz?

Entendo que foi um julgamento que teve duas características essenciais: apesar de estar prevista na lei a presunção de inocência dos arguidos, face à publicidade dos factos acusatórios e antes de ter sido feita qualquer defesa, existiu uma inversão daquela presunção, pois fui visto como culpado. Mas também tenho a certeza de que ficou demonstrado em tribunal a inocência de todos os arguidos. E que o engº Manuel Vicente, pessoa que nunca conheci nem conheço, nunca esteve envolvido em nada relacionado com o processo, tudo ao invés do que o Ministério Público pretendeu fazer crer.



Que impacto teve este caso na sua vida pessoal e profissional?

Em termos pessoais, tem sido extremamente doloroso para mim e para a minha família lidar com toda esta situação. Mas esforço-me por ver como positivo o meu crescimento espiritual, o ter conhecido realidades que nunca esperei conhecer e estou a referir-me, em concreto, ao ambiente prisional, sendo hoje e, por isso, um homem mais rico em termos humanos. E por também ter visto os verdadeiros amigos e a falsidade que me rodeava (quando se tem poder e dinheiro, não faltam os ditos amigos). Em termos profissionais, isto destruiu completamente o que construí, com muita dedicação e sacrifício, durante 30 anos de trabalho sério e imaculado remetendo -me para uma situação de total indigência. Apesar de sentir que ainda tenho muito de útil para dar, há cerca de três anos que tenho a vida suspensa.



Quanto dinheiro ou bens tem apreendidos?

Todas as quantias depositadas ou em títulos estão apreendidas. E tenho uma casa de habitação, comprada em 1998, também ela apreendida. E posso dizer que o valor das minhas poupanças apreendido é insuficiente para pagar quer as hipotecas desta minha casa quer o empréstimo pessoal que contraí para satisfação de necessidades pessoais.



Como é que paga as suas despesas?

Dada a situação de total indigência em que me encontro, tenho vivido com o apoio da família. Desde Fevereiro do presente ano, consegui com a minha actual advogada, drª Carla Marinho, que o tribunal desbloqueasse uma verba mensal a título de alimentos, mas que é manifestamente insuficiente para acudir aos encargos mensais que tenho. Assim, só com

a ajuda da família e com muitas privações é que tenho conseguido honrar esses encargos.



Durante o julgamento disse aos jornalistas que iria regressar ao MP. Mantém essa intenção?

Sou magistrado, continuo a sentir-me magistrado, estou inocente e, como tal, sinto -me em condições plenas de, em consciência, poder regressar à magistratura. Contudo, depois de ter reflectido e amadurecido esta ideia, e apesar de ser inocente, sou forçado a reconhecer que a mera existência deste processo, mesmo terminando com uma absolvição, como estou crente e espero que aconteça, poderia lançar dúvidas, mínimas que fossem, sobre a minha idoneidade e hombridade enquanto magistrado e administrador da Justiça. E isso não poderá, não deverá acontecer. Por isso, e para salvaguardar a imagem da Justiça, decidi não regressar à magistratura.



O que é que vai fazer em termos profissionais?

Tenho a possibilidade de exercer advocacia, consultoria e de desenvolver trabalho voluntário na área dos reclusos e da sua reinserção social, pois esta trágica experiência mostrou-me o uso e abuso do ser humano após ser remetido para uma prisão onde fica reduzido a nada, sem apoio ou acompanhamento e sem nenhuma perspectiva de futuro e da sua ressocialização, que apenas existe no nome.



Vai processar alguém?

Houve pessoas com quem infelizmente lidei e que me enganaram, como sempre o disse em julgamento. O principal causador da minha actual situação foi o dr. Carlos José da Silva, presidente do Banco Privado Atlântico, da Europa e de Angola, que caso tivesse contado apenas a verdade, teria colocado um ponto final neste processo. Estou a pensar, oportunamente, proceder judicialmente – civil e criminalmente – contra o dr. Carlos José da Silva e responsabilizá-lo pelos gravíssimos danos que me provocou. E para que as pessoas saibam quem é esta personagem que está no epicentro de todo este processo e que, com base numa exemplar idoneidade, tem uma licença bancária neste País. E também ao dr. Daniel Proença de Carvalho, seu advogado, que me levou a assumir um acordo de cavalheiros que nunca foi cumprido, e assim me arrastaram para a prisão e para uma situação de destruição pessoal e profissional. Aliás, as ligações de que agora tive conhecimento e a forma de actuação do dr. Daniel Proença de Carvalho (sempre omnipresente mas sempre invisível), fazem-me lembrar o que escreveu Manuela Moura Guedes no semanário Sol (17/11/2017) sobre o mesmo: é o novo DDT (Dono Disto Tudo).