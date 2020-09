Ordem não deu parecer positivo a curso de Medicina da Católica

A Ordem dos Médicos reagiu à notícia de que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) aprovou o curso de Medicina da Universidade Católica Portuguesa (UCP), afirmando que o seu parecer, ao contrário do que disse a agência encarregue da acreditação, não foi positivo, tendo encontrar vários elementos que levantam preocupações com o dito curso.Entre as principais bandeiras vermelhas levantadas pela Ordem estão o facto de a UCP não ter garantias de que o Hospital Beatriz Ângelo, atualmente em regime de Parceria Público Privada (PPP), se mantenha neste regime depois de 2022. Escreve a OM que o hospital de Loures é "uma pedra basilar na proposta da UCP, sem a qual se levantam dúvidas sobre a sua viabilidade, dado que não existem garantias que este ciclo de estudos não perca a sua melhor e mais sólida instituição de saúde no próprio ano de abertura do curso".No parecer, a Ordem lembra o caso do curso de Medicina de Aveiro que foi encerrado pouco depois de ter sido inaugurado devido a falta de condições de funcionamento.A UCP terá garantido que os estágios no Hospital Beatriz Ângelo estavam assegurados, "independentemente de qual seja a entidade gestora", mas a Ordem diz que a análise do documento firmado entre as duas entidades não corrobora esta afirmação.A Ordem diz mesmo que sem o auxílio do hospital de Loures, a universidade fica incapaz de assegurar "minimamente a diversidade de contacto clínico que se julga necessário para uma formação pré-graduada sólida e completa", já que o contrato assinado com o Grupo Luz Saúde não consegue garantir este contacto, já que 75% dos internamentos são do foro cirúrgico, tendo muito poucos internamentos médicos, sendo ainda que a esmagadora maioria desses internamentos não tiveram carácter urgente (7%). O Beatriz Ângelo tem 39% de internamentos cirúrgicos e 61% de internamentos médicos. E nos internamentos cirúrgicos, 44% foram de urgência.O parecer da Ordem revela mesmo que esta considera "insuficiente" o ensino "somenten em instituições de saúde privada", como o Grupo Luz Saúde.O curso de Medicina na Universidade Católica Portuguesa foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), tornando-se assim no primeiro curso de Medicina numa universidade privada em Portugal. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela reitora da universidade, Isabel Capelo Gil, através do Twitter.A universidade tinha visto o mesmo curso ser chumbado pela mesma entidade em dezembro do ano passado, questionando a legalidade da decisão, que considerava "violar o princípio leal da concorrência" e avançando que a A3ES teria "extravasado as suas competências de avaliação".Já na altura a Ordem dos Médicos tinha emitido um parecer sobre o curso. Neste novo parecer, refere que fica agradada por ter visto algumas das suas sugestões serem acolhidas pelo estabelecimento de ensino, mas avisa que há ainda muitos alertas que a impedem de aprovar a criação deste curso, principalmente devido à falta de garantias de que terão um apoio de um hospital público (neste caso, em regime de PPP), como o Beatriz Ângelo.Ao Público, o presidente Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, Alberto Amaral, explicou entretanto que a mesma autorização é válida pelo período inicial de um ano, após o qual, se cumpridas todas as regras, poderá ser renovada por mais três anos.Segundo o gabinete de comunicação da Católica, este curso de medicina, que envolve uma parceria com a Universidade de Maastricht e o Grupo Luz Saúde, "distingue-se dos currículos tradicionais por ter uma abordagem mais prática e integrada desde os primeiros anos".