Ordem dos Médicos pede restrições de circular entre concelhos durante 12 dias

Aumento dos testes rápidos ao novo coronavírus e a proibição de circular entre concelhos durante 12 dias. Face às medidas tomadas pelo Governo durante o segundo Estado de Emergência, a Ordem dos Médicos propõe que sejam endurecidas. Contudo, os médicos também estão preocupados com o "aparecimento de sinais crescentes de saturação e fadiga pandémica na população portuguesa e de outros países europeus" que gera "menor adesão às medidas preventivas" e uma polarização das pessoas.Em comunicado, a Ordem dos Médicos defende que se juntem os "dois períodos associados aos feriados de 1 e 8 de dezembro, mais concretamente entre as 23 horas do dia 27 de novembro até às 5 horas de 9 de dezembro, de modo a evitar a circulação entre concelhos, com as exceções previstas, nomeadamente de âmbito profissional e escolar, nos 12 dias das duas pontes dos feriados de dezembro": ou seja, as restrições de circulação aconteceriam durante 12 dias.O novo Estado de Emergência vigora até 8 de dezembro. Em Conselho de Ministros, o Governo decidiu que a restrição de circulação entre concelhos é proibida a nível nacional entre as 23 horas de 27 de novembro e as 5 horas de 2 de dezembro e entre as 23 horas de 4 de dezembro e as 5 horas de 9 de dezembro. Nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, o Governo apelou à dispensa de trabalhadores do setor privado, a que as atividades laborais sejam suspensas, e que haja tolerância de ponto.A Ordem dos Médicos aponta ainda que a divisão por concelhos segundo os limites decididos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) devia ter sido aplicada há mais tempo e alerta que "as zonas de risco elevado (240-480) apresentam um valor de incidência, no mínimo, superior ao dobro do valor máximo de pico de incidência durante a 1ª onda". Por isso, nestas zonas, deviam aplicar-se as medidas anteriores.A Ordem pede ainda que se generalize "a implementação da realização de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) nos doentes sintomáticos que recorrem às ADR-C (Áreas Dedicadas para Doentes Respiratórios) e só nos casos negativos com forte suspeita clínica realizar Testes de Amplificação de Ácidos Nucleicos (TAAN), vulgo PCR". "Os ganhos significativos de tempo com a utilização dos TRAg permitem um controlo imediato de focos de infeção e respetivos contactos", frisa a Ordem.Os testes rápidos também devem ser usados para "testar precocemente, por exemplo, (...) todos os contactos de alto risco no início do seu período de isolamento profilático para investigação dos contactos secundários e eventual identificação de casos índice".Além disso, em zonas de risco extremamente elevado e com variação semanal crescente, deve ponderar-se a realização de testes rápidos generalizados.Os médicos pedem ainda o reforço das equipas que realizam os inquéritos epidemiológicos, e que se concentre "os recursos nos novos casos para impedir a acumulação de mais inquéritos em atraso, que devem ser realizados por profissionais de saúde, devidamente habilitados e com as condições adequadas".