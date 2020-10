Ordem dos Advogados revela indícios de violações graves dos Direitos Humanos em lares

A comissão de direitos humanos da Ordem dos Advogados concluiu, após verificar os relatórios finais referentes ao Lar do Comércio de Matosinhos e ao Lar de Idosos de Reguengos de Monsaraz, que em ambos os casos há indícios de violação grave dos Direitos Humanos e dos Direitos de Liberdade e Garantias.Segundo comunicado enviado ao, na base da conclusão está um estudo da documentação e testemunhos, e reuniões com "a Ordem dos Médicos, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas, Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos e com a Direcção-Geral de Saúde".Entre as lacunas apresentadas pela Ordem dos Advogados está a "ausência de informação acerca do estado (de saúde) de residentes aos seus familiares; inexistência de alguns equipamentos de proteção individual; insuficiência ou desadequação da prestação de cuidados de saúde (administração de medicação) e pessoais (alimentação e higiene); deficiente funcionamento geral (organização dos espaços, organização e saneamento das instalações sanitárias); alegada demora na testagem de todos os utentes e trabalhadores assim como a obtenção de resultados; falhas nos procedimentos de atuação perante um caso suspeito", no que diz respeito ao lar de Matorinhos.O plano de contingência existente à data de 8 de Abril de 2020 tinha também inúmeras inconformidades.No que diz respeito ao lar de Reguengos de Monsaraz, houve "falta de condições [que] não permitiu delimitar a transmissão do vírus, com responsabilidade para a gestão do Lar; os doentes não foram tratados de acordo com as boas práticas clínicas; criaram-se condições para rápida disseminação com responsabilidades para quem geria o espaço, o processo de rastreio epidemiológico e a aplicação das normas da DGS; desorganização e consequente prejuízo para o doentes atribuível à Autoridade de Saúde e à ARS Alentejo; os responsáveis, que foram alertados pelos profissionais, não agiram atempadamente e em conformidade; a instituição não cumpriu as regras estabelecidas e não teve assim condições para enfrentar com rigor o surto; decisão de transferir todos os infetados para um "alojamento sanitário" no pavilhão [foi uma] medida tardia; falta de gestão e coordenação continuou a impedir que os doentes, os profissionais e os voluntários estivessem em ambiente seguro, responsabilidade que pode ser atribuível, mais uma vez, à ARS Alentejo e à Autoridade de Saúde; os responsáveis do pavilhão sempre exigiram a presença de médicos e enfermeiros em permanência nas instalações, assumindo dessa forma a gravidade clínica da situação e consequente desvio de profissionais de saúde dos seus locais habituais de trabalho, não se compreendendo a manutenção dos doentes num local inapropriado para a realização de cuidados diferenciados".