Partida: 11,7%

"Nós sabemos de onde partimos. Em 2011 tivemos 11%, não chegámos aos 12%, foi pouco", assumiu Assunção Cristas esta semana em entrevista ao Jornal de Notícias. Com esses 11,7%, o CDS elegeu na altura 24 deputados. Ora, a fasquia que Cristas está a estabelecer de forma aberta para as próximas legislativas é de um bloco de 116 deputados de Direita, os suficientes para constituir uma maioria parlamentar, e dentro do qual o CDS seria o partido mais votado. Metade de 116, mais um, são 59. É bem acima do dobro do que o CDS obteve em 2011. E, dadas as sondagens, e mesmo com o desconto de que o partido é sempre subrepresentado nas mesmas, o cenário parece, francamente, de difícil concretização.

Em 2011, as sondagens davam entre 6% e 7% ao CDS. Teve mais quatro a cinco pontos. O problema é que, em 2018, o CDS tem nas sondagens exactamente a mesma expectativa: segundo o barómetro da Eurosondagem, por exemplo, estava nos 7% em Janeiro. Como estava nos 7% há cerca de um ano. Se o "desvio" da sondagem for o mesmo face à votação real, numas legislativas o CDS surge agora em condições de aspirar a ter... o mesmíssimo resultado de 2011.

Largada: Um ponto percentual

A política também se faz de expectativas (ou de fé, que falamos de democratas-cristãos) e o percurso de Assunção Cristas é o exemplo perfeito disso. É hoje líder por causa da expectativa de que alargaria a base eleitoral do partido e foi por isso que a sucessão de Portas foi por consenso interno e não em concurso. Cumpriu a ‘fezada’ nas autárquicas: sem exageros, o resultado obtido, acima dos 20%, é mesmo histórico. Mas como o país não é Lisboa, olhando de novo para as sondagens, não há sequer um soluço para cima em Setembro (campanha eleitoral), ou em Outubro (pós eleições). Há uma pequena melhoria nos últimos meses: o CDS sobe um ponto percentual nas intenções de voto, das autárquicas para 2018. Mas um ponto não faz uma alternativa. Ainda?

Fugida: os 23,5% contra 23%. Ou nada disso

Um ponto é só um ponto, ou pode ser uma tendência? O mesmo ponto que o CDS ganhou foi perdido pelo PSD (em concreto, 1,1%) no mesmo período: o espaço de tempo em que Passos Coelho já estava fora, houve campanha interna e a eleição de Rui Rio (dados da Eurosondagem). Mas no barómetro da Aximage para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã, o PSD subiu 0,6 pontos percentuais num mês, com Rio. Em que ficamos? Em qualquer dos casos, com a conclusão de que apesar dos níveis historicamente baixos, não há um deslizar do PSD que possa fazer prever um desastre (se é que os números actuais não o são já).

Esta é provavelmente a maior incógnita para o futuro. O que o CDS conseguir, em termos de espaço eleitoral, depende de si próprio, é certo – da líder que já provou e das propostas que apresentar – nas dependerá também muito do que Rui Rio (não) conseguir fazer. Teoricamente, os centristas até podem roubar votos a outro partido, mas, sendo claros, a maior margem de crescimento será sempre para o espaço que até hoje o PSD tem ocupado. Rui Rio teve um início atribulado, com uma vitória escassa, contestação interna e poucas (alguma?) propostas mobilizadoras. Mas está apenas a arrancar. E o sucesso do CDS, inevitavelmente, dependerá em larga medida do insucesso alheio.

Em 2011, Paulo Portas disse num debate com Pedro Passos Coelho: "Uma maioria também se forma, e era bem melhor para o país, com o CDS com 23,5% e o PSD com 23%." Passos Coelho pôde sorrir. Os comentadores acharam graça ao topete - para usar a expressão desenterrada há anos pelo fundador Freitas do Amaral - de Portas. O cenário é ainda fugidio? Absolutamente, vejam-se os números acima. Mas hoje, quando Assunção Cristas diz, como disse na entrevista à RTP, que é candidata a primeira-ministra, já não gera o mesmo sorriso que Portas provocou em 2011. Hoje, mesmo para os descrentes (ou realistas, e mesmo no CDS são muitos), já não é só topete. E essa mudança de percepção é uma conquista política de Assunção Cristas. E as percepções contam, embora menos que os números.

E depois de 2019? É curioso que a Rui Rio toda a gente pergunte o que faz se não ganhar as eleições e a questão não seja colocada a Cristas. É natural: fez campanha em Lisboa a dizer que queria ganhar e os 21% foram afinal uma estrondosa vitória – mesmo com um segundo lugar. Em política, há margem para desfasamentos entre as ambições apregoadas e a realidade. Nas futuras legislativas, mesmo num cenário em que nada do que agora pede se concretize, Assunção Cristas provavelmente continuará a ser a melhor oportunidade que o CDS já teve e terá para sonhar ser algo mais do que foi até hoje no sistema partidário português. Essa é, para já, uma posição confortável. Na realidade, bastará a Cristas, tal como em Lisboa, um bom resultado. Mesmo que não passe o PSD, como diz ambicionar. E como passou em Lisboa.