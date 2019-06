Operação Teia: Autarca de Santo Tirso sai em liberdade

As medidas de coação na 'Operação Teia' já foram conhecidas. O ex-presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, fica em liberdade com caução de 40 mil euros, ao passo que Manuela Couto e Miguel Costa Gomes, autarca de Barcelos, ficam em prisão domiciliária.

Recorde-se que o presidente da Câmara de Barcelos afirmou, através do seu advogado, que "nunca irá renunciar ao cargo, mesmo que lhe seja decretada a - injustificada e persecutória - medida de prisão domiciliária".

Após o autarca de Santo Tirso ter renunciado a todos os cargos públicos e privados, Costa Gomes indicou que "não será o Ministério Público que o fará trair a vontade popular", referiu o advogado Nuno Cerejeira Namora.

A 'Operação Teia' centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos bem como no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e nas empresas de Manuela Couto e investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, traduzidas na "viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto", segundo comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público neste caso.

Em atualização