O juiz Ivo Rosa anulou como prova dois depoimentos do antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, que o Ministério Público usou como prova na acusação da Operação Marquês, com o objetivo de provar alegados pagamentos ilegais a Zeinal Bava, que liderava a Portugal Telecom.

Segundo o Público, foi a anulação dos dois depoimentos – um no âmbito do processo Monte Branco e outro no inquérito à queda do Banco Espírito Santo – que levou o juiz de instrução da Operação Marquês a chamar o antigo banqueiro a depor no próximo dia 8 de julho. Salgado, que não requereu abertura de instrução, deverá marcar presença.

Ivo Rosa sustenta a sua decisão com o facto de dois artigos do Código do Processo Penal que as declarações dos arguidos são válidas apenas nos depoimentos "feitos no processo", o que não acontece neste caso. Assim, diz o despacho citado pelo mesmo jornal, "a impossibilidade de valorar como prova" estas declarações leva à "impossibilidade de utilizar, nesta fase processual, essas declarações para formar qualquer juízo de indiciação".

A SÁBADO já tinha revelado, a 23 de maio, que o juiz Ivo Rosa podia estar a preparar-se para provocar um pequeno terramoto na Operação Marquês, porque, num dos seus últimos despachos, o magistrado judicial colocara em causa a legalidade de alguns provas recolhidas no chamado "processo da Portugal Telecom", que foi junto ao caso principal.

O inquérito Operação Marquês tem 28 arguidos – 19 pessoas e nove empresas – e investigou a alegada prática de quase duas centenas de crimes de natureza económico-financeira. O ex-primeiro ministro José Sócrates é acusado de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada.



O MP acredita que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos e na PT, bem como para garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento de luxo Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena, entre outras imputações.





Entre os 28 arguidos estão Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, Armando Vara, Bárbara Vara, Joaquim Barroca, Helder Bataglia, empresas do grupo Lena (Lena SGPS, LEC SGPS e LEC SA) e a sociedade Vale do Lobo Resort Turísticos de Luxo.