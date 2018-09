É um requerimento de abertura de instrução, no mínimo, peculiar. Não só pela dimensão (12 páginas em contraste com as 251 de Carlos Santos Silva, as 193 de Hélder Bataglia ou mesmo as 36 de Armando Vara) mas também pelo conteúdo – que parece indicar que a defesa de José Sócrates não planeava pedir a abertura de instrução da Operação Marquês. No documento, assinado pelo advogado João Araújo, a que a SÁBADO teve acesso, a defesa do ex-primeiro-ministro socorre-se dos argumentos já utilizados por Armando Vara para pedir a nulidade de todo o processo e também o afastamento do juiz Carlos Alexandre da fase de instrução.



O primeiro parágrafo do requerimento, entregue no último dia permitido por lei, 6 de Setembro, mostra que o documento só foi elaborado depois conhecer a argumentação usada pela defesa de Armando Vara para pedir a instrução do processo: "O requerente tomou agora conhecimento de que a atribuição deste processo ao Juiz 1 – Senhor Juiz de Instrução Dr. Carlos Alexandre – no dia 9 de Setembro de 2014, terá sido consumada por manipulação e viciação dos procedimentos legalmente previstos, não tendo sido realizado qualquer tipo de sorteio nem por qualquer modo respeitada a necessária aleatoriedade".



Com base no requerimento de Armando Vara, João Araújo escreve: "mostra-se fortemente indiciado que, já depois deste Tribunal Central de Instrução Criminal ter passado a funcionar com dois juízes os procedimentos de distribuição e registo foram viciados e manipulados para que as funções de juiz de instrução neste processo continuassem a ser exercidas pelo Senhor Dr. Carlos Alexandre". Manipulação que "parece ser – necessariamente – do perfeito conhecimento e mesmo da responsabilidade directa do próprio senhor Dr. Carlos Alexandre que, depois de escolhido inicialmente pelo Órgão de Polícia Criminal [OPC] e pelo Ministério Público [MP], efectivamente avocou para si este processo", em "violação da constituição".





Por esse motivo, João Araújo defende que "todo o inquérito" deverá ser considerado nulo – nomeadamente todos os actos e despachos do OPC e do MP dependentes de autorização e validação do Juiz de instrução e todas as decisões proferidas pelo Juiz de Instrução", por "violação das regras legais relativas ao modo de determinar a composição do Tribunal".Na óptica da defesa de José Sócrates, a manutenção do processo nas mãos de Carlos Alexandre teve como "resultado" e "objectivo" o "indevido favorecimento das teses do titular do inquérito e dos demais responsáveis por este processo". Nomeadamente, "através do acolhimento sistemático e sempre acrítico, pelo referido senhor juiz, de todas as promoções do titular do inquérito para as mais diversas e mais intrusivas, abusivas e injustificadas diligências de inquérito sem qualquer atenção ou respeito pelas mais elementares garantias e direitos individuais". O que, para João Araújo, implicou uma "devassa e intrusão permanente da vida pública e privada, profissional, familiar e até intima do arguido durante anos" através de escutas telefónicas, ambientais e outras gravações de som e imagem, a "detenção espectáculo e a prisão preventiva para investigar".A defesa de José Sócrates acusa ainda o juiz de instrução de ser responsável pelas "constantes selectivas violações do segredo de justiça, o mercadejar com os segredos do processo, a exibição pessoal em entrevistas nas televisões e jornais, e de todos os demais abusos".Por fim, João Araújo garante que o cliente não cometeu qualquer crime, o que será comprovado nas diligências de prova que vai produzir na instrução bem como pela inquirição de testemunhas. Contudo, antes de as identificar, defende que Carlos Alexandre deverá ser impedido de presidir à fase de instrução uma vez que foi ele a decretar a prisão preventiva de José Sócrates durante a investigação – o que a acontecer não daria as garantias de um processo equitativo e imparcial – para além de já ter sido indicado como testemunha. Uma parte destes argumentos já foram utilizados em outros recursos para tribunais superiores, mas nunca foram aceites.Quanto às diligências, requer que o Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos de Justiça seja notificado para esclarecer "o funcionamento dos meios electrónicos" que fazem o sorteio dos juízes no Tribunal Central de Instrução Criminal, qual o algoritmo utilizado e para indicar um técnico apto a testemunhar sobre esta matéria. Pede também que sejam ouvidas várias testemunhas, entre elas o ex-secretário de Estado Fernando Serrasqueiro, o ex-ministro Teixeira dos Santos, o banqueiro Carlos Santos Ferreira e o ex-secretário de Estado Paulo Campos – este último suspeito na investigação às Parcerias Público Privadas.