Provas nulas ou obtidas de forma ilegal, violação dos direitos de defesa, uma conduta exemplar e uma interpretação errada por parte do Ministério Público no que respeita às suas funções na Portugal Telecom. Estes são os principais argumentos da defesa de Henrique Granadeiro para pedir a nulidade acusação e a consequente não pronúncia do antigo chairman da PT na Operação Marquês, no requerimento de abertura de instrução do processo.



Na primeira parte do documento de 197 páginas, a que a SÁBADO teve acesso, a defesa de Granadeiro argumenta que as provas – elementos sobre um conjunto de transferências bancárias de uma conta da ES Entreprises, na Suíça, para outra no Banco Piclet, de que é titular – que sustentam os crimes de corrupção passiva, branqueamento e fraude fiscal qualificada de que está acusado terão sido obtidas de forma ilegal e que, por isso, serão nulas



Para sustentar esse argumento, a defesa começa por fazer uma cronologia dos pedidos de informações feitos às autoridades suíças no âmbito da operação Marquês.

- Em Novembro de 2013 o Ministério Público enviou uma carta rogatória para a Suíça a pedir dados bancários relativos ao banco UBS.

- A resposta chegou entre Novembro de 2013 e Janeiro de 2016.

- Em Março é elaborado um pedido complementar, sobre novos factos, crimes e arguidos – onde Granadeiro não consta – relacionados com uma conta da ES Enterprises.



Foi o que se passou a seguir que levantou as suspeitas dos advogados de Henrique Granadeiro. Ainda sem haver resposta das autoridades suíças, o procurador do MP titular do caso, enviou um email ao responsável do Ministério Público suíço, Mar Tappolet, a pedir a identificação dos beneficiários de duas contas no Banque Piclet, para onde tinham sido transferidos vários milhões de euros oriundos da ES Enterprises. Ou seja, não há elementos "sobre como o MP obteve estes dados". Pediu dados "sobre contas bancárias que, pasme-se, não existiam no processo", escrevem os advogados Nuno Libano Monteiro, Dirce Rente e Beatriz Eusébio da Costa, da sociedade PLMJ. "O arguido desconhece, pois, por completo qual a origem dessa informação e qual o procedimento observado para a respectiva obtenção – encontra-se, por conseguinte, impedido de indagar da sua validade e de preparar de forma cabal e plena a sua defesa", continuam.



A 19 de Setembro do mesmo ano, o procurador suíço solicita ao MP que faça um pedido formal, por carta rogatória, o que acontece a sete dias depois. A informação só acabaria por chegar a Portugal oficialmente em Maio, Junho e Setembro de 2017, com uma ressalva: a proibição da "utilização das provas" em processos nos quais "se discuta o cometimento de ilícitos tributários que não constituam, ao abrigo da leu suíça, crimes de escroquerie [burla] e fraude fiscal".



No entanto, escreve a defesa, no interrogatório em que foi constituído arguido, a 24 de Fevereiro de 2017, Henrique Granadeiro foi confrontado com sete transferências bancárias que, oficialmente, ainda não constavam do processo. "Sem que disso tivesse tido conhecimento, o arguido foi, nestes termos, confrontado com informação cuja documentação ainda não constava dos autos e que apenas tinha sido genericamente comentada em sede de interrogatório do arguido Ricardo Salgado [que dissera apenas que as transferências eram coisas do Granadeiro, sem especificar]", escrevem os advogados da PLMJ. Mais: "o requerente confiou que tais provas teriam sido legalmente obtidas e estariam a ser legalmente utilizadas".





A defesa de Granadeiro argumenta que a acusação de fraude fiscal qualificada – por não ter declarado em sede de IRS os quase 24 milhões de euros guardados em contas no Banque Piclet – "sustentada em elementos bancários disponibilizados pela suíça, violou frontalmente as normas legais aplicáveis bem como as condicionantes previstas em todas as respostas das autoridades suíças aos pedidos de cooperação apresentados durante a fase de inquérito". Por isso, não podem ser utilizados no âmbito de infracções tributárias.Em suma: "Ao ser utilizada informação sobe a vida privada do ora requerente sem que para o efeito tivesse sido obtido qualquer consentimento, os referidos elementos constituem um meio proibido de prova".

O direito ao contraditório

Segundo o requerimento de abertura de instrução, o MP "dispunha de informações sobre transferência de fundos da ES Enterprises sem que se compreenda como foi obtida (e qual a origem) dessa informação, porquanto a mesma não tinha sido disponibilizada pelas autoridades suíças". Por esse motivo, a defesa diz não conseguir "identificar o ponto de partida que despoletou a investigação", o que "prejudica o exercício cabal e pleno da defesa". Em resumo: não se "pode pronunciar sobre aquilo que desconhece" – ou seja, não lhe é dado o direito ao contraditório, o que na óptica da defesa constitui uma nulidade.



Por outro lado, Granadeiro diz que não foi confrontado com os factos concretos, autónomos e essenciais que lhe são imputados. A defesa argumenta que no interrogatório e constituição de arguido, apenas teve conhecimento de alguns factos da acusação. Houve uma parte substancial que nunca foi trazida ao seu conhecimento. Nomeadamente, os investimentos do Grupo PT no Brasil e em aplicações financeiras do BES. Também por esse motivo, os advogados do antigo chairman da PT dizem ter sido violado o direito ao contraditório, audiência e informação – razões suficientes para o inquérito ser considerado nulo.



"O arguido foi privado, na fase de inquérito, de se pronunciar sobre o seu objecto e de exercer os seus direitos, o que constitui uma negação dos seus direitos fundamentais", lê-se no documento. "Ignorou-se tudo o que pudesse integrar a Defesa, não tendo sido dada a mínima hipótese ao ora requerente de deduzir as suas razões, de oferecer as suas provas, de conhecer as provas da acusação e de discretear o valor e o resultado de umas e outras. Toda a acusação foi, portanto, construída apenas e só com base numa versão dos factos, o que é totalmente incompatível com a consagração constitucional das garantias de defesa dos arguidos", continua.





Requerimento de Henrique Granadeiro



Ainda assim, Granadeiro defende-se das acusações. Garante que, ao contrário do que defende o MP, nunca "recebeu qualquer valor do arguido Ricardo Salgado ou de quem seja, que não lhe fosse devido e que colocasse em causa os interesses do Grupo PT. Muito menos alguma vez acedeu o arguido a colocar os interesses de terceiros como prioridade e em prejuízo do Grupo PT". Refere que, desde 2000, existia uma parceria estratégica entre a PT SGPS, a CGD e o BES para cooperar na área da nova economia, comércio electrónico, e serviços móveis, da qual resultaram várias operações ao longo dos anos. A PT tornou-se o fornecedor principal de serviços de comunicações da CGD e do BES.



Sobre os investimentos da PT no Brasil, diz que a acusação não tem "qualquer adesão à realidade", que fez tudo para defender os interesses da PT, ambicionando colocá-la em concorrência directa com os outros "grandes players mundiais" através da criação de sinergias estratégicas com outros operadores lusófonos.



De todo o modo, sublinha que a partir de 28 de Março de 2008 "deixou de exercer funções executivas e passou a desempenhar as funções de chairman, razão pela qual não tinha poder para conduzir quaisquer das negociações levadas a cabo em 2009/2010".



Sobre as acusações de corrupção passiva e peculato, a defesa de Henrique Granadeiro sustenta que os crimes só podem ser praticados quando o agente estiver em funções públicas. No entanto, afirmam, Henrique Granadeiro "nunca exerceu quaisquer funções públicas enquanto administrador da PT SGPS".



De acordo com a acusação, Granadeiro era "administrador de uma sociedade concessionária de serviços públicos". No entanto, a defesa do antigo chairman diz que a PT SGPS nunca foi alguma vez concessionária de qualquer serviço público e que o próprio também nunca foi administrador da "PT Comunicações SA, sociedade que à data dos factos detinha a concessão do serviço público de telecomunicação".



Conclui dizendo que nunca esteve sequer sujeito à aplicação do Estatuto do Gestor Público. "Nem a PTSGPS é uma empresa pública, de capitais públicos, com participação social ou concessionária de serviços públicos, nem o arguido exercia quaisquer funções de funcionário público"



Henrique Granadeiro está acusado de corrupção passiva, branqueamento, peculato, abuso de confiança e fraude fiscal qualificada.