"o tribunal não teve dúvidas na co-autoria dos factos dos arguidos Orlando Figueira e Paulo Blanco" e que Armindo Pires "era alheio a todo este enquadramento".

O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira foi esta sexta-feira condenado a seis anos e oito meses de prisão efectiva pelos crimes de corrupção passiva qualificada, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documentos no âmbito da Operação Fizz, ficando proibido de voltar à magistratura por cinco anos.O advogado Paulo Blanco, também arguido do processo, foi condenado a quatro anos e quatro meses de prisão com pena suspensa. O empresário Armindo Pires foi absolvido do caso. O presidente do colectivo dos juízes no caso, Alfredo Costa afirmou que

Na origem deste processo, estão alegados pagamentos de Manuel Vicente, de cerca de 760 mil euros, e a oferta de emprego como assessor jurídico do Banco Privado Atlântico ,em Angola, a Orlando Figueira, pelo arquivamento de inquéritos em que o antigo presidente da Sonangol era visado, como a proveniência de 3,8 milhões de euros utilizados na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol.

No julgamento, tanto Orlando Figueira como Paulo Blanco referiram como responsáveis pelo alegado contrato assinado pelo magistrado o banqueiro Carlos Silva, que alega nunca ter contratado o magistrado. Contradições nas declarações levaram a procuradora do Ministério Público Leonor Machado a manifestar a intenção de extrair certidões para o banqueiro Carlos Silva e para o seu advogado Proença de Carvalho, mas que ainda não foram efectuadas.



O processo crime de Manuel Vicente foi separado do resto da operação Fizz e foi enviado para Angola.