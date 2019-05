A decisão foi correcta e deve ser mantida. Em resumo, foi nestes termos que a procuradora Leonor Machado respondeu aos recursos de Orlando Figueira e do advogado Paulo Amaral Blanco, ambos condenados em primeira instância no processo "Operação Fizz". Num extenso documento que deu entrada no Tribunal da Relação de Lisboa, a magistrada do Ministério Público defende que as condenações aos dois arguidos (corrupção passiva e activa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e violação do segredo de justiça) devem ser mantidas, não tendo o tribunal de primeira instância incorrido em nenhum erro.

Nos respectivos recursos, ambos os artigos declararam que as decisão de arquivamento das suspeitas contra Manuel Vicente foram correctas, já que não havia indícios que o ligassem a crimes cometidos em Portugal. Porém, e recorrendo a elementos do chamado "caso Portmill" - investigação iniciada após uma denúncia do jornalista/ativista angolano Rafael Marques, levantando suspeitas sobre o financiamento desta empresa para entrar no capital social do BES /Angola - a procuradora do Ministério Público traça um padrão de actuação de Manuel Vicente, considerando que, apesar de este não possuir nenhum cargo formal em algumas empresas, está, de facto, ligado a elas. " No decurso do julgamento foram juntos documentos que demonstram que a Portmill, era utilizada por Manuel Vicente, Leopoldino Nascimento e Helder Dias na condução dos seus negócios", ou seja os homens-fortes do regime de José Eduardo dos Santos. Como proprietário formal (com acções ao portador) da empresa surgia o cidadão angolano Zandre Campos, porém, como realçou o Ministério Público, a empresa era detida pelo grupo "Aquattro Internacional", que entre "2007/2008 fundou 40 subsidiárias com sede na mesma morada em Luanda, entre as quais o Grupo Zahara, a Portmill, a Nazaki &Oil, a Delta Investimentos e Betão e a Althis Siderugia". Por sua vez, o tal grupo Aquattro foi constituído a "26-07-2007, sendo accionistas Manuel Vicente, Leopoldino Nascimento, Hélder Júnior, João Inglês e Domingos Inglês, todos representados já nessa altura por Isménio Coelho Macedo, administrador do Banco Privado Atlântico, sendo que cada um dos três primeiros sócios referidos ficaram com 33% e os restantes com 0,5% para cada." "A "Aqattro Internacional" detinha a "Portmill" em 99,96% sendo os restantes sócios Domingos Inglês e João Inglês e na cessão de quotas de 10-06-2009, momento em que se opera a transformação da sociedade por quotas em sociedade por acções, aparece Isménio Macedo a representar a "Aquattro" e os accionistas João Inglês e Domingos Inglês, e simultaneamente a representar os cessionários, testas de ferro dos verdadeiros accionistas", concluiu aLeonor Machado.



Como os poderosos de Angola esconderam milhões de euros em Portugal Com o máximo sigilo, a operação foi preparada ao pormenor durante vários dias no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e na Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ). Como habitualmente, as buscas e apreensões iniciais tinham de ser feitas quase em simultâneo para não estragarem o efeito-surpresa.





Neste emaranhado de empresa e representações, surgiu, em 2011, uma transferência de dinheiro para a compra de um apartamento no empreendimento Estoril-sol, adquirido em nome de Manuel Vicente pelo seu representante de negócios em Portugal, Armindo Pires, que chegou a ser acusado pelo Ministério Público, acabando absolvido em julgamento. Com um inquérito aberto à compra de vários apartamentos naquele empreendimento, Orlando Figueira, então procurador do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), decidiu separar o caso de Manuel V Vicente, arquivando-o, com a justificação de que Vicente tinha rendimentos suficientes que justificavam o seu poder económico. Porém, o tribunal de julgamento e a procuradora consideram que eram necessárias mais diligências, sobretudo para apurar o motivo de uma terceira entidade, ainda por cima offshore, - neste caso a Portmil - surgir a efectuar o pagamento do sinal no contrato-promessa. Algo que o procurador que sucedeu a Orlando Figueira na condução dos processos ligados a Angola, pelo menos, tentou apurar: "Verifica-se assim, que no inquérito em questão, o Procurador Ricardo Martos efectuou diligências por forma a apurar do motivo das transferências efectuadas pelas sociedades, o que não aconteceu quando Figueira foi titular".