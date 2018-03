Capa n.º 723

As credenciais (username e password) da procuradora Ana Paula Vitorino, actual assessora da Procuradora Distrital de Lisboa, Maria José Morgado, foram a chave encontrada pelo técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) José Augusto Silva, um dos detidos na Operação E-toupeira para recolher informação sobre os processos judiciais que interessavam ao Benfica.Depois de em Setembro a SÁBADO ter revelado o acesso dos encarnados a partes do chamado caso dos emails, em cinco meses a Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária investigou e deteve, esta semana, Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD encarnada, depois de um procurador da 9ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa ter emitido os mandados de detenção e busca.Nesses documentos refere-se expressamente que José Augusto Silva recebeu como contrapartida um "cargo no Museu Cosme Damião para Fernando Silva Rocha", seu sobrinho. E que foi Paulo Gonçalves quem "diligenciou junto dos recursos humanos do Benfica pela contratação do sobrinho de José Silva para o museu do clube"