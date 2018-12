Uma necrópole romana com pelo menos 28 esqueletos e outros artefactos foi descoberta nas traseiras do restaurante de gastronomia minhota, em Lisboa.

Foram descobertos 28 esqueletos e outros artefactos com quase 2 mil anos de história nas traseiras do restaurante de gastronomia minhota Solar dos Presuntos, em Lisboa. O achado arqueológico deu-se durante as obras de expansão do estabelecimento, inaugurado em 1974. Foi encontrada parte de uma necrópole romana metros abaixo da Calçada do Lavra.

"É possivelmente o vestígio de necrópole romana mais bem preservado encontrado nos últimos tempos", garante à Time Out Paulo Rebelo, da NeoÉpica, a empresa de arqueologia que acompanhou a exploração.

As ossadas em questão foram descobertas no final de 2016. Só um ano depois é que foram retiradas por inteiro, devido ao cuidado requerido no processo de escavação. Os esqueletos foram apresentados ao público em Novembro, durante uma sessão organizada pelo Centro de Arqueologia de Lisboa, e estão agora a ser estudados.

E não foi só um cemitério romano que foi desenterrado. Entre as descobertas ao longo de 14 metros de profundidade das escavações, foram ainda encontrados vestígios de uma olaria da era dos Descobrimentos (séc. XV e XVI) e "algumas peças cerâmicas", como referiu Paulo Rebelo à Time Out.

Para o responsável da empresa de arqueologia, as descobertas no Solar dos Presuntos permitem ter "um conhecimento mais estruturado da história da Lisboa romana" e alertam também para "o risco de perder uma parte importante do nosso passado".