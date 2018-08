O custo das obras deverá rondar os 18 milhões de euros e a obra poderá alongar-se por dois anos.



As obras de reparação da Ponte 25 de Abril deverão arrancar no final deste ano, mais tardar no início de 2019. As obras na ponte terão um custo de 18 milhões de euros.



Há actualmente seis candidaturas a concorrer à obra, cuja adjudicação deverá ser decidida em breve. O concurso foi lançado a 23 de Março e o prazo para as candidaturas terminou a 8 de Junho, informa o Jornal de Notícias.

A obra deve prolongar-se por dois anos, segundo o JN. O Governo terá recebido esse relatório em Fevereiro e as obras só necessitavam da "luz verde" do Ministério das Finanças para avançarem.

Um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil revela que existem vários problemas estruturais na ponte, nomeadamente fissuras, brechas e parafusos soltos.



Apesar destes problemas estruturais, em Maio, o presidente das Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, garantiu no Parlamento que a Ponte 25 de Abril é "a mais segura das 7.200 do sistema de gestão de obras de arte", sendo monitorizada diariamente por ser a mais utilizada.



"A Ponte 25 de Abril é a obra de arte mais segura da rede. É utilizada por cerca de 100 milhões de passageiros, ou seja, cerca de 10 vezes a população de Portugal. Aquela que mais intervenções sofreu nos últimos anos, não só no alargamento que sofreu entre 1995 e 1999, mas também para o caminho de ferro", disse então António Laranjo.



O documento, divulgado pela Visão, assinalava ainda que era urgente fazer obras de manutenção.



António Laranjo explicou no Parlamento que a "obra tem de ser feita", mas lembrou que para a IP "no calendário dos trabalhos não se trata de uma obra emergente, nem urgente, mas sim uma obra de prioridade". "Se fosse emergente era de imediato, o que não é o caso. Se fosse urgente não teria passado este tempo", justificou, sublinhando que a monotorização que é feita dá "garantia de que [a ponte] está em condições", pelo que não foi necessário fazer obra "com outro tipo de restrições de trânsito".