A "arquitetura hostil" tem cada vez mais exemplos em cidades de todo o mundo. As estruturas usadas para impedir animais como pombos de pousarem nos parapeitos ou estátuas evoluíram para estruturas que têm como objetivo impedir a permanência dos sem-abrigo naqueles espaços. Uma dessas estruturas apareceu agora na cidade de Lisboa pela mão do artista Bordalo II. O objetivo seria incentivar ao distanciamento social devido à pandemia de covid-19. Câmara de Lisboa demarca-se da iniciativa, apesar de a ter partilhado nas redes sociais.





Na sua página de Twitter, a Câmara de Lisboa partilhou uma fotografia do banco com a descrição: "A arte reflete os tempos em que vivemos e o artista Bordalo II relembra-nos a importância do distanciamento social, com esta instalação em alguns dos bancos de Lisboa". Mas a verdade é que a instalação levou as pessoas a associarem aquela obra a uma estrutura usada por muitas empresas em zonas como a baixa para impedirem os sem-abrigo de pernoitarem ali, tornando as estruturas o mais desconfortáveis possíveis.Contactada pela, a Câmara de Lisboa demarca-se da iniciativa artística, informando que esta foi feita pelo artista de livre e espontânea vontade, sem contactar a autarquia. "Partilhámos na nossa página porque a Galeria de Arte Urbana achou interessante aquela instalação e nos pediram para partilhar a fotografia", explica Pedro Sales, informando ainda que não foi gasto qualquer dinheiro público. "Ele tem espalhado muitas obras de arte pela cidade sobre a pandemia, alguma delas vamos ter de retirar, como por exemplo as que tampam os sinais de trânsito ou as passadeiras", disse, acrescentando ainda que a instalação naquele banco já foi retirada: "Era só uma e ele, ou outra pessoa qualquer, já retirou aquela obra".O responsável pela comunicação da autarquia refere que a Câmara sempre rejeitou qualquer tipo de arquitetura hostil na Câmara. "Quando nos pediram que a criássemos em algumas zonas da cidade rejeitámos de imediato porque não podemos aceitar lógicas de exclusão", assegura e acrescentando ainda que a sensibilização é que empresas privadas não adotem este tipo de arquiteturas."Neste momento estamos, devido à pandemia, a trabalhar cada vez com mais sem-abrigo, a tentar ajudá-los", lamentou Sales.Bordalo tem feito várias obras relativas à pandemia de covid-19 em Lisboa, mostra o seu Instagram e já tinha informado a Câmara de Lisboa. Uma das mais recentes instalações foi referente à situação que está a ser vivida nos EUA depois da morte de George Floyd às mãos de um agente da polícia de Minneapolis.