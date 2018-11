Objecto suspeito obriga a evacuar Praça do Comércio em Lisboa

Um objecto suspeito junto ao Ministério da Justiça obrigou, esta sexta-feira, a evacuar Praça do Comércio, em Lisboa. O alerta foi dado às 14 horas.



Uma caixa lançou o alerta e os serviços do ministério chamaram a polícia. O edifício já foi evacuado.



O perímetro de segurança foi alargado a ministérios e serviços ali localizados, sendo que o perímetro de segurança se estende, de momento, a toda a Praça do Comércio.



O local foi evacuado pelas autoridades.



A brigada de detecção de explosivos está a caminho do local.





(Em actualização)