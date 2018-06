Sete anos depois das condenações definitivas por crimes de abuso sexual, o processo da Casa Pia vai regressar à actualidade, com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) a tomar decisões sobre dois recursos de antigos arguidos no processo: Paulo Pedroso, inicialmente acusado pelo Ministério Público, mas retirado do caso por uma juíza de instrução, e de Carlos Cruz, um dos condenados a pena de prisão efectiva. A primeira decisão será revelada esta terça-feira, dia 12 de Junho , ao recurso do socialista, que exige ao Estado português uma indemnização por ter sido detido preventivamente sem indícios suficientes para tal ter acontecido, como ficou reconhecido por um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. Já dia 26, apurou a, será lida a decisão do TEDH para o recurso interposto pelo apresentador português, condenado em 2012 a seis anos de prisão efectiva por crimes de abuso sexual de menores.A decisão de Estrasburgo acontece cerca de seis anos depois de ambos arguidos recorrerem ao TEDH, cada um por razões diferentes.Em 2003, o juiz de instrução Rui Teixeira ordenou a prisão preventiva de Paulo Pedroso, acusado de crimes de abuso sexual de menores por quatro jovens. Em 2006, ficou livre de acusações, pois a juíza de Instrução Criminal Ana Teixeira e Silva, encarregue do caso Casa Pia, decidiu que não deveria ir a julgamento. Agora, o socialista quer uma indemnização do Estado português por ter estado preso preventivamente cerca de cinco meses, negados já pela Relação e o Supremo.De acordo com o documento de audiência no TEDH, Paulo Pedroso diz que a Justiça portuguesa "falhou em comunicar as razões da sua detenção", dificultando "o acesso aos documentos da investigação e a extensão dos procedimentos". Além disso, o socialista queixa-se de "não haver compensação do Estado por uma detenção ilegal".Recorde-se que o ministro do Trabalho do governo de Guterres ganhou a acção interposta contra o Estado por prisão preventiva ilegal no processo da Casa Pia em Setembro de 2009. Na altura, tinha pedido uma indemnização de 600 mil euros por ter estado preso preventivamente. Na altura, o juiz considerou a detenção do ex-dirigente socialista um "erro grosseiro" e condenou o Estado ao pagamento de 137 mil euros de indemnização.Contudo, o Ministério Público recorreu desta decisão na 1.º instância e a Relação absolveu o Estado de pagar a indemnização a Paulo Pedroso, no âmbito do caso "Casa Pia". Após mais um recurso de Pedroso, o Supremo Tribunal de Justiça negou provimento ao seu recurso.O apresentador de televisão, a personalidade mais conhecida entre os arguidos, foi detido em 2013, após o Tribunal da Relação diminuir-lhe a pena um ano, para seis anos de prisão. Cumpridos dois terços da pena, Carlos Cruz saiu em liberdade condicional em 2016, negando sempre os três crimes de abuso sexual de menores pelos quais fora condenado.De acordo com o advogado de Carlos Cruz, Ricardo Sá Fernandes, há "quatro inconstitucionalidades" na condenação de Carlos Cruz. Em 2012, a defesa recorreu ao Tribunal Constitucional e ao Tribunal Europeu do Direito do Homem. De acordo com a queixa enviada ao TEDH , a defesa do apresentador queixa-se da impossibilidade de ler, no julgamento de 1.º instância, as declarações das vítimas em fase de investigação/inquérito."Não foi possível confrontar as vítimas com o que disseram em inquérito", lê-se no documento. A defesa de CARLOS CRUZ sustentou que o processo se baseia apenas em testemunhas. "[O processo assenta] em mecanismos da construção da mentira colectiva, nascida do intercâmbio entre vítimas, jornalistas e polícias, no quadro de uma pressão mediática sem precedentes", consta no documento."Ora, é intolerável que os representantes da acusação, incluindo os assistentes, possam recusar o confronto de assistentes e testemunhas com o que uns e/ou outros disseram antes do julgamento – particularmente se o disseram em auto do processo, portanto sujeitos a sanção penal em caso de falsidade, nos termos dos artigos 359º e 360º - 4 B - do Código Penal -, impedindo tal recusa que o tribunal avalie a credibilidade da sua prestação em julgamento. Ademais, quando a prova da acusação quase exclusivamente se reduz às declarações das vítimas, constituídas assistentes", lê-se ainda na queixa.Outra inconstitucionalidade invocada pela defesa de Carlos Cruz prende-se com o facto de a questão da Avenida das Forças Armadas (local onde alegadamente ocorreram abusos) "não ter sido apreciada" pela Relação de Lisboa, o que viola o "direito ao recurso" consagrado na lei fundamental.Recorde-se que Carlos Cruz foi condenado em Setembro de 2010 pelo tribunal de 1.º instância a uma pena de prisão efectiva de sete anos, por três crimes de abuso sexual de menores, tendo a Relação de Lisboa reduzido a pena para seis anos de prisão, por dois crimes de abuso sexual de menores.Em Dezembro de 2015, a defesa de Carlos Cruz recebeu uma comunicação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que admite que o processo pode não ter sido equitativo.De acordo com um comunicado do advogado Ricardo Sá Fernandes, as defesas de Carlos Cruz, Manuel Abrantes, Ferreira Diniz e Jorge Ritto receberam no fim de 2015 uma comunicação do TDHE anunciando que, após exame preliminar, o tribunal considerou quatro questões susceptíveis de pôr em causa o princípio de um processo equitativo.Caso o Tribunal Europeu confirme esta conclusão, a defesa admite pedir uma revisão da sentença no processo Casa Pia. "Se a queixa [ao TEDH] for procedente, como Carlos Cruz confia que será, isso poderá justificar um pedido de revisão da sentença, a partir da qual se espera que, finalmente, chegue a hora da verdade e a declaração da completa inocência de Carlos Cruz, que vive há 12 anos por ter sido acusado, julgado, condenado e preso por factos que não cometeu, relativamente a pessoas que não conhecia e em locais ainda nunca foi", refere no mesmo comunicado.