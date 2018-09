O assaltante terá ficado assustado pela repercussão mediática do caso e, sem conseguir vender o arsenal, terá contactado um militar da GNR para devolver o material de forma discreta.

A investigação ao roubo e reaparecimento de armas do paiol de Tancos, apelidada de operação Húbris, sofreu ontem grandes desenvolvimentos. As autoridades acreditam que o autor do furto é um homem de 45 anos referenciado pelas autoridades como traficante de droga e armas que, assustado pela repercussão mediática do caso e sem conseguir vender o arsenal, terá contactado um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), de maneira a devolver o material de forma discreta.

De acordo com a TSF, este militar e antigo companheiro de armas do detido terá entrado em contacto com o seu chefe que, por sua vez, falou com elementos da Polícia Judiciária Militar (PJM), que estaria interessada em encontrar as armas para assim fazer boa figura com a descoberta do material furtado dos paióis.

Na noite de 18 de Outubro de 2017, o piquete da PJM recebeu uma alegada chamada de número desconhecido a alertar para o aparecimento das armas e restante material na região da Chamusca, a cerca de 20 quilómetros de distância da base militar do Exército.

Coincidência ou não, uma equipa constituída por guardas da GNR de Loulé e inspectores da PJM do Porto encontrava-se no Parque das Nações, em Lisboa, a trabalhar numa outra investigação. Foram enviados pelo piquete ao local, onde descobriram as armas relatadas na chamada anónima.

O Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ) acreditam agora que este telefonema nunca existiu e que a presença dos militares de Porto e Loulé em Lisboa não foi um mero acaso, de acordo com detalhes da investigação divulgados pela imprensa.

O Correio da Manhã aponta ainda que a Polícia Judiciária Militar tinha conhecimento da preparação do assalto à base de Tancos, mas que nada fez para impedir o furto de armas.

Tudo isto levou a que esta terça-feira a PJ e o MP realizassem buscas e detivessem o director da Polícia Judiciária Militar, Luís Augusto Correia, juntamente com mais três militares do órgão e três militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé.

O major que liderava a investigação da PJM também foi alvo de buscas, por suspeitas de ter recebido a alegada denúncia de que o material furtado teria sido deixado na Chamusca. O mesmo está, neste momento, a cumprir missão da ONU na República Centro Africana e deverá ser detido na chegada a Portugal.

Em causa estão "crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas", indicava o comunicado da Procuradoria-Geral da República em relação às buscas efectuadas.