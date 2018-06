Associações de Profissionais de Educação Física acusam autarquias de serem responsáveis nos resultados negativos dos alunos do segundo ano na disciplina.



Os alunos do segundo ano têm dificuldades em executar exercícios físicos elementares como saltar à corda seis vezes de forma consecutiva, ou dar um rolamento à frente (cambalhota). Isso é bastante alarmante, pode condicionar o seu desenvolvimento físico e psicológico e ainda prejudicar o seu aproveitamento noutras disciplinas, explica Avelino Azevedo, presidente do Conselho Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física (CNAPEF).



Em entrevista à SÁBADO, Avelino Azevedo comentou os resultados na disciplina de Expressões Motoras (Educação Física) que constam no Relatório Nacional 2016-2017 sobre as provas de aferição do Ensino Básico. O presidente do CNAPEF mostrou-se preocupado com o resultado destes exames que apontam para a existência de "falhas no desenvolvimento de capacidades fundamentais para as crianças, como o equilíbrio, a motricidade fina e grossa ou a flexibilidade". Azevedo diz ainda que se nota "uma grande falta de coordenação motora básica entre alunos do segundo ano", situação que deve preocupar pais e demais educadores.



Os dados revelados pelo IAVE - Instituto de Avaliação Quantitativa, esta terça-feira, mostram que quase metade (46%) dos alunos do segundo ano (6-8 anos) não conseguem executar seis saltos consecutivos no salto à corda e que 40% não consegue dar uma cambalhota à frente e levantar-se enquanto mantém os pés juntos. "Preocupa-nos bastante que 40% dos alunos não consiga fazer uma cambalhota. Este movimento é essencial porque ensina os alunos a caírem sem se magoarem", explica Azevedo que considera esta uma das falhas mais graves reveladas pelo relatório.



O presidente do CNAPEF mostrou-se ainda bastante preocupado com o facto de estes resultados serem registados logo no segundo ano de escolaridade, já que poderão vir a comprometer o desenvolvimento futuro dos alunos. "Se as competências não forem desenvolvidas quando se é mais novo, mais dificilmente serão adquiridas posteriormente", explica Azevedo, acrescentando ainda: "Quer dizer, eu posso treinar a minha flexibilidade e a minha força aos 57 anos, mas torna-se muito mais complicado se começarmos a trabalhar apenas mais tarde", explica.



Outro dos parâmetros que merece destaque por parte de Avelino Azevedo neste relatório é que 31% dos alunos do segundo ano revelaram dificuldades em participar em jogos infantis de grupo, uma prática "bastante importante" na aprendizagem desta disciplina, assegura Avelino. "Os jogos de grupo põem em prática as aprendizagens individuais que deviam ser ensinadas nas aulas de educação física. Trabalham elementos como a flexibilidade, força, resistência, destreza motora", explica.



Questionado sobre se os objectivos estabelecidos pelo IAVE para avaliar a capacidade de alunos do segundo ano (seis saltos consecutivos, cambalhota à frente com pés juntos...) não serão complicados de mais para as crianças em questão, o representante do CNAPEF explica que não, pois é já uma evolução de algumas aptidões que devem ser começar a ser desenvolvidas no pré-escolar. "Este programa de Educação Física começa logo no pré-escolar e depois continua até ao 12º ano" e a aprendizagem deve ser feita de forma sequencial, como acontece em outras disciplinas, como Português ou Matemática, explica Avelino.



No entanto, o presidente do Conselho Nacional reconhece que existem "crianças diferentes" com métodos de aprendizagem diferentes - "por exemplo, há raparigas que são mais precoces numas coisas e mais facilmente adquirem certas capacidades físicas" -, mas que o programa deve ser adaptado de uma forma generalizada. E explica ainda que o método de avaliação do IAVE não é ("nem pode ser") adaptado consoante o sexo da criança.



Mesmo assim, Avelino reconhece que o Ministério da Educação terá os dados organizados por sexo e confessa que a CNAPEF gostava de ter acesso a esses mesmos dados de forma a poder avaliar os resultados.



As falhas no ensino de Expressão Motora

O presidente do Conselho Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física destaca dois problemas particulares no ensino desta disciplina nas escolas básicas portuguesas: a falta de material e ainda os docentes.



Apesar de admitir que o programa de Expressão Motora tem mais de 20 anos e que vai precisando de algumas alterações esporádicas, Avelino Azevedo explica que este tem sido alvo de algumas actualizações ao longo do tempo, negando a necessidade de fazer uma reforma profunda no sistema de ensino da disciplina, apelando antes a um maior investimento na mesma.



Esse investimento seria essencial para melhorar os resultados dos alunos já que, como explica Azevedo, muitos dos alunos que prestam estas provas não o fizeram previamente: "Posso dar o exemplo do banco, do plinto, do cavalo, em que muitos alunos nunca experimentaram estes aparelhos porque não os têm na escola e depois têm de ser avaliados pela forma como interagem com eles."



A falta destes equipamentos nas escolas leva ainda que muitos dos alunos tenham de ir fazer as provas de aferição nas escolas-sede por não terem material disponível no seu local de aprendizagem.



A falta de investimento neste material escolar é, segundo Avelino Azevedo, das autarquias que têm a responsabilidade de investir nos equipamentos que não o fazem. "Recebemos muitas queixas acerca deste assunto", revelou.



Outra das falhas apontadas por Azevedo é à forma como a disciplina é leccionada. "Muitas vezes estas disciplinas não são leccionadas por especialistas em Educação Física, o que prejudica posteriormente a aprendizagem dos alunos", considera o presidente do CNAPEF. "São e devem ser os especialistas a ensinar e monitorizar a disciplina de Expressão Motora."