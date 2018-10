Pelo menos dois alunos do primeiro ano do curso de Ciências Biomédicas da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, sofreram alegados abusos e agressões na passada semana durante uma praxe violenta ocorrida na Serra da Estrela. Os agressores serão também alunos do mesmo curso pertencentes a um "grupo secreto" de apenas homens, com "código ['regras'] de praxe " próprio e alheio à universidade, criado no ano de abertura da licenciatura na instituição.

Segundo relatos da vítima que avançou com a queixa junto da universidade, a que a SÁBADO teve acesso, o grupo - auto-intitulado de "Dominus Praxis" – teria como tradição, desde que foi criado no ano lectivo de 2005/2006, levar caloiros para a Serra da Estrela para serem praxados. Os membros perguntavam aos caloiros se quereriam conhecer a "elite do curso" e levavam-nos em bagageiras de carros, tapados com as capas do trajes académicos de outros alunos, para parques de estacionamento à entrada da Serra da Estrela - a cerca de 20 quilómetros da cidade.

Aí, os praxantes - os agressores - fizeram perguntas aos caloiros e, caso estes não acertassem as respostas, tinham de baixar as calças, colocar-se de gatas e ser agredidos com pás - actividade que representam infracções graves segundo o "código de praxe" da UBI. De acordo com o relato da vítima a que a SÁBADO teve acesso, os caloiros submetiam-se depois a um "pacto de silêncio" para preservar o anonimato do grupo dentro da universidade. As vítimas das agressões tinham também medo de fazer queixa sob pena de represálias por parte dos superiores através de agressões físicas.