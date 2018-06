O secretário-geral do PSD, José Silvano, confirmou as buscas da Polícia Judiciária à Comissão Distrital de Lisboa do PSD e diz que o partido vai "disponibilizar todos os documentos pedidos".

O secretário-geral do PSD, José Silvano, confirmou as buscas da Polícia Judiciária à Comissão Distrital de Lisboa do PSD e diz que o partido vai "disponibilizar todos os documentos pedidos, e espaço para a sua consulta, sem restrições". Contudo, frisa que os sociais-democratas não vão abrir nenhum averiguação interna: "Não somos um órgão de investigação criminal".





"Se isto já está no domínio da investigação criminal, o PSD só actua quando os factos transitarem em julgado. Só podemos falar depois do trânsito em julgado de quem for condenado", disse o social-democrata, em conferência de imprensa.



José Silvano revelou ainda que "esta investigação que está a ocorrer é sobre factos anteriores" à direcção de Rui Rio, o actual líder do PSD. "Não temos medo de ninguém", frisou o secretário-geral. "Disponibilizamos todos os documentos pedidos e espaços para a sua consulta, sem restrições. Queremos que a verdade dos factos seja total, plena e com total serenidade. Os portugueses têm direito a saber a verdade", concretizou.



Tal como a SÁBADO avançou esta quarta-feira, um dos principais visados é o social-democrata Carlos Eduardo Reis, conselheiro nacional do PSD e ex-presidente da JSD de Braga. Silvano frisa que a PJ não revelou "nomes e crimes imputados": "Não posso falar de casos concretos, não posso falar sobre factos que não conheço. Sabe mais a comunicação social do que os partidos." "Quem são os eventuais acusados e o que fizeram não sabemos, porque estão em segredo de justiça", concluiu.



Silvano disse ainda que recebeu "com surpresa" a visita da Polícia Judiciária, que apareceu na sede nacional com um mandato de busca. Além disso, o secretário-geral do PSD esclareceu que as buscas "abrangem a sede nacional por uma questão simples": "depois de aprovadas e consolidadas todas as contas das estruturas partidárias, quer autárquicas quer normais, os documentos estarão na sede nacional." E disse "não terminaram ainda estão os investigadores".



Recorde-se que os inspectores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) estão a realizar buscas à Comissão Distrital de Lisboa do PSD e à Concelhia de Lisboa do PS, que fica na sede da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS (FAUL). A SÁBADO apurou que a operação da Judiciária e do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa decorre também nos serviços centrais da Câmara de Lisboa, nos serviços de Urbanismo da autarquia, no Campo Grande, nas juntas de freguesia do Areeiro, Santo António e da Estrela. Mas também em outras cidades do país.