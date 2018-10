A Companhia de Jesus já concluiu a primeira versão do único manual da Igreja Católica portuguesa de prevenção e combate à pedofilia dentro das instituições católicas, respondendo a um apelo que começou no Papa e passou pelo líder mundial dos jesuítas, Adolfo Nicolás.

O "Manual SPC - Sistema de Protecção e Cuidado de Menores e Adultos Vulneráveis" está disponível desde Junho e a sua elaboração foi liderada pelo padre Filipe Martins. Ao Diário de Notícias explicou que foi o chefe nacional dos jesuítas, padre Frazão Correia, quem, em Maio de 2017, decidiu encarregar Martins da "constituição e direcção de uma equipa interdisciplinar, que seja representativa do universo das nossas obras apostólicas, com vista à elaboração e implementação de um programa regular de formação e de acompanhamento".

O documento de cerca de 80 páginas destina-se a todos os que trabalham, sejam religiosos ou não, com a Companhia de Jesus em Portugal - organização muito voltada para o ensino – e recordar a obrigatoriedade de que qualquer crime seja denunciado e comunicado a quem de direito. "Estando em causa a prática de um crime, qualquer entidade com competência em matéria de infância e juventude - como é o caso das estruturas pertencentes à Companhia de Jesus que desenvolvem actividades nas áreas da infância e juventude - está obrigada a comunicar de imediato ao Ministério Público ou às entidades policiais os factos que tenham determinado a situação de perigo", diz o documento citado pelo DN.

Aos colaboradores, os jesuítas deixam ainda uma longa lista de sinais que podem revelar que uma criança está a ser vítima de maus-tratos, alertando para "comportamentos autoeróticos extremos", "fazer desenhos e ou jogos e brincadeiras 'sexualizadas'", "dormir com a roupa do dia vestida e/ou recusar a higiene diária", "mudanças de personalidade tais como tornar-se muito inseguro ou agarrar-se demasiado a alguém" e ou "outras reacções extremas tais como depressão, automutilação, tentativa de suicídio, evitamento, consumos, anorexia". Entre os exemplos, os jesuítas colocam também o foco na falta de confiança, o medo de querer ficar sozinho com alguém conhecido, ter quantidades de dinheiro difíceis de explicar e o receio de mudar de roupa à frente de outras pessoas.

Cada congregação jesuíta passará a ter um delegado SPC que vai ficar responsável por "receber e acompanhar eventuais denúncias" de abusos sexuais ou ouro género de violência – e que vai responder perante um delegado nacional que é o próprio Filipe Martins. O padre admite que as denúncias falsas são uma preocupação, mas que é melhor que as mesmas "tenham sido tratadas do que não".

Em Agosto deste ano, o Papa Francisco escreveu uma carta dura onde admitiu "vergonha e arrependimento" pela forma como a Igreja Católica lidou com os casos de abusos sexuais de crianças.

A missiva surgiu após ser tornada pública uma investigação do Supremo Tribunal do estado norte-americano da Pensilvânia que revelou que mais de 300 padres terão abusado de mais de um milhar de crianças, ao longo dos últimos 70 anos. Estes casos juntaram-se a problemas semelhantes na Irlanda, Chile e Austrália.

Francisco reconheceu que a Igreja "negligenciou e abandonou as crianças", ao acobertar e esconder estes casos, e apelou à denúncia dos abusos. Segundo o Sumo Pontífice, apesar de o Vaticano tardar em aplicar medidas e sanções tão necessárias, é urgente a implementação da "tolerância zero".