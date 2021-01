O novo confinamento vai durar um mês, adianta Costa

À saída da reunião no Infarmed, o primeiro-ministro António Costa revelou que as medidas que serão anunciadas para o próximo confinamento terão um "horizonte de um mês" e devem ser anunciadas "em breve".O primeiro-ministro explicou que as medidas podem variar na segunda quinzena. "Se as coisas correrem bem, pode ser que na segunda quinzena seja aligeirado ou, caso contrário, teremos que adotar ainda medidas mais rigorosas", avisou.O primeiro-ministro disse ainda que "nada justifica fechar as escolas até aos 12 anos" e que a decisão final de fechar ou não algumas escolas se vai basear no máximo de consenso possível, explicando que se verificou uma "divergência particularmente viva" em relação ao tema do encerramento de escolas. "Foi consensual que não é a escola em si que é foco de infecção, mas é mais um fator de movimentação", como as idas de casa para a escola, as atividades ou os convívios depois das aulas.Sobre a campanha eleitoral, diz António Costa que a "própria lei do estado de emergência não permite qualquer intromissão das medidas do estado de emergência no funcionamento da campanha eleitoral. Será deixada ao bom senso dos candidatos"."Estamos a viver o período em que costumamos ter o vírus da gripe. Estão criadas as condições naturais para ter crescimento da pandemia por isso recomenda-se toda a cautela que inclui confinamento, mas também pôr a máscara e manter a disciplina de distanciamento", informou o primeiro-ministro.Costa lembrou que a "hierarquia de valores do Governo é muito clara: acima de tudo está a vida e a saúde das pessoas" e que quando se privilegia a saúde, se prejudica a economia. "Sempre que abrimos as actividades, melhor a a economia e piora a pandemia. Sempre que fechamos as atividades, piora a economia e melhora a saúde", sendo que o Governo vai privilegiar de novo a saúde, em detrimento da economia nacional, como aconteceu em março e abril, durante o primeiro confinamento. "Quando está em causa o aumento da pandemia temos de ter todas as medidas necessárias", referiu.A reunião desta terça-feira prolongou-se durante mais de quatro horas. O epidemiologista Manuel do Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, revelou que é provável que mesmo com o confinamento que se aproxima, é difícil evitar os 14 mil casos diários. De acordo com o especialista, com as medidas certas, números podem voltar aos 3.500 casos diários no horizonte de seis semanas, ou seja, no final do mês anunciado por António Costa.