José Azeredo Lopes foi ministro da Defesa durante 1.051 dias. Viu o Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME) demitir-se por divergências. E resistiu. Resistiu também às críticas de práticas violentas nos Comandos depois da morte de dois recrutas. E aguentou durante mais de um ano as dúvidas manifestadas no parlamento e na comunicação social sobre o misterioso desaparecimento das armas dos paióis de Tancos e sobre o ainda mais misterioso aparecimento dessas mesmas armas (e mais algumas). Mas Tancos acabou por ser fatal:



Colégio Militar: Discriminação e demissão do CEME

Quando o subdirector do Colégio Militar, tenente-coronel António José Ruivo Grilo, fez declarações que indiciavam discriminação relativamente aos homossexuais na escola ("Nas situações de afectos obviamente não podemos fazer transferência de escola. Falamos com o encarregado de educação para que percebam que o filho acabou de perder espaço de convivência interna e a partir daí vai ter grandes dificuldades de relacionamento com os pares), o ministro exigiu que o Exército se explicasse. O então CEME, Carlos Jerónimo, não concordou com o ministro e demitiu-se referindo, numa carta deixada aos militares, "defesa dos princípios da ética e da honra".



O general Rovisco Duarte foi chamado a substituí-lo.



Mortes nos comandos

Hugo Abreu e Dylan Araújo da Silva eram recrutas do 127.º curso de Comandos. Ambos morreram na sequência do treino de 4 de Setembro de 2016 e muitos outros colegas receberam tratamento médico. O Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP), auxiliado pela PJ-Militar abriu uma investigação, sete militares foram detidos e dezanove levados a julgamento por abuso de autoridade e de ofensa à integridade física.



O coronel Pipa Amorim, comandante do Regimento de Comandos, mostrou-se numa cerimónia pública solidário com os camaradas acusados. Declarou que "têm sido vítimas constantes de atentados à sua dignidade, idoneidade e bom nome." E que o processo era "uma cabala". Azeredo Lopes recusou-se a comentar, mas o CEME Rovisco Duarte exonerou Pipa Amorim.



Tancos

Primeiro problema para o ministro: as condições de segurança dos paióis de Tancos que permitiram que as armas fossem dali retiradas sem que, aparentemente, se desse conta. Só a 27 de Junho de 2017 o exército detectou o desaparecimento. Em falta estariam granadas explosivas, granadas de gás lacrimogéneo, munições de calibre nove milímetros. O ministro Azeredo Lopes reconheceu "fragilidades" no local e declarou que, "no limite, pode não ter havido furto nenhum".



A Polícia Judiciária iniciou a investigação ao caso. A Polícia Judiciária Militar não concordou que a investigação estivesse nas mãos de outro organismo criminal. E aqui estará o outro problema de Azeredo…



… e outra vez Tancos

Aqui existem pelo menos duas versões. A primeira, refere que na luta entre PJ e PJM pela investigação ao caso terão levado a que, quando informados da localização das armas, membros da PJM não tenham informado a PJ. Na outra, que não avisar a PJ foi um requisito dos ladrões.



A descoberta das armas foi comunicada mais de três meses depois do suposto roubo, pela própria PJM depois de uma alegada dica anónima. Já em Setembro deste ano, o enredo começou a adensar-se (e as críticas voltaram-se novamente para Azeredo): elementos da PJM (incluindo o director, Luís Vieira) e da GNR foram detidos por um alegado conluio com os assaltantes para devolver as armas.



Um deles, o antigo porta-voz da PJ Militar, Vasco Brazão, terá explicado ao juiz de instrução que o ministro fora avisado. Não pessoalmente, mas através do seu chefe de gabinete, Martins Pereira, que recebera até um memorando no seu gabinete. O documento, uma folha e meia sem qualquer timbre já foi entregue ao processo – e o seu conteúdo foi revelado pela SÁBADO na edição de 11 de Outubro.



O ministro desmentiu categoricamente ter tido conhecimento do caso. Martins Pereira, que agora trabalha com o CEME, diz que apesar de ter recebido o documento, não percebeu qualquer "indicação de encobrimento".



A pressão sobre Azeredo durou uma semana, até que se demitiu nesta sexta-feira, 12 de Outubro.

Há quem sugira que Augusto Santos Silva, outro portuense, e com peso político no governo, poderá ter influenciado a escolha.Aprovou a Geringonça ainda antes de saber que seria uma peça, embora em termos que talvez não usasse se soubesse que ia ser ministro: "Se houver Governo de esquerda, perceber-se-á que PC e BE não têm corninhos e que a treta dos bolcheviques é chão que deu uvas. Essa é a verdadeira revolução: BE e PC poderem ser partidos de poder e isso não ser assustador (mesmo que não se goste "deles")."Politicamente, mostrou lealdade para quem o nomeou: nas autárquicas seguintes, em 2017, o ministro apoiou o candidato socialista Manuel Pizarro (que se incompatibilizara com Moreira) e não o homem de quem fora chefe de gabinete. Se pudesse escrever com liberdade sobre o assunto, certamente que o teria feito com graça e dureza – é uma das características que amigos e inimigos lhe reconhecem.