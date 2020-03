A carregar o vídeo ...

Na conferência de imprensa após o Conselho Europeu, António Costa lançou duras críticas aAs declarações indignaram os diplomatas. Segundo o jornal deVolkskrant , um considerou-o "perto de um sério insulto a Itália". Outro considerou-o "um dedo do meio holandês" dirigido aos países do Sul.O primeiro-ministro foi assertivo: "Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo essa. Repugnante."Para Costa,uma absoluta inconsciência" e uma "mesquinhez recorrente" que "mina completamente aquilo que é o espírito da UE e que é uma ameaça ao futuro da UE"."Se não nos respeitamos uns aos outros e se não compreendemos que, perante um desafio comum, temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia", lamentou. "Se a União Europeia [UE] quer sobreviver é inaceitável que qualquer responsável político, seja de que país for, possa dar um resposta dessa natureza perante uma pandemia como aquela que estamos a viver."Costa frisou ainda que os membros da União Europeia estão em tempo de "compreenderem que não foi a Espanha que criou o vírus" ou "que importou o vírus". "Se algum país da UE pensa que resolve o problema do vírus deixando o vírus à solta noutro país, está muito enganado", afirmou."Numa União Europeia que assenta na liberdade de circulação, de pessoas e bens, em fronteiras abertas, o vírus não conhece fronteiras", sublinhou.O primeiro-ministro recordou ainda o antecessor de"Era insuportável trabalhar com o senhor Dijsselbloem, mas pelos vistos há países que insistem em ir mudando de nomes, mas mantendo pessoas com o mesmo perfil", lamentou.