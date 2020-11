Siga a Sábado nas redes sociais

O inferno de Valentina começou uma semana antes da sua morte – dia em que foi espancada e torturada pelo pai com a colaboração ativa da madrasta. De acordo com o despacho de indiciação do Ministério Público (MP), a que a SÁBADO teve acesso, as agressões à menina de 9 anos tiveram início, na realidade, a 1 de maio por um motivo: Sandro Bernardo suspeitava que a filha estaria envolvida em atos sexuais com colegas da escola e era vítima de abusos por parte de um homem a quem tratava por "padrinho". E decidiu tirar tudo a limpo. À força.A primeira vez que confrontou Valentina com as suspeitas foi na tarde de 1 de maio. De acordo com o MP, Sandro julgava que a filha andava a trocar "papelinhos com os colegas de escola cujo conteúdo indicava que ela permitia que os colegas lhe mexessem no pipi". Valentina admitiu "a autoria dos papelinhos" e nessa mesma manhã, na presença de Márcia, o homem "desferiu diversas palmadas, com muita força" no rabo e nas pernas da filha, "de tal forma que ficou dorido na mão".Mas o pior estava para vir. Sandro foi para o quarto e Valentina ficou na cozinha com a madrasta a fazer os trabalhos da escola. Algum tempo depois, Márcia foi ter com o marido e disse-lhe que a criança "tinha algo mais" para lhe contar. Segundo o MP, foi quando Valentina revelou ao pai e à madrasta que "dava uns beijinhos a uma pessoa que nomeou como ‘padrinho’ e que ia muitas vezes a casa do mesmo, o qual lhe dava presentes para lhe mexer no pipi e para ela mexer no pipi dele". A reação de Sandro foi desferir novamente várias palmadas "no rabo e nas pernas da filha".Uma semana depois, Sandro Bernardo voltou à carga. "No dia 6 de maio de 2020, quarta-feira, cerca das 9h, também na casa dos arguidos, o arguido Sandro decidiu confrontar novamente a filha Valentina com os contactos de natureza sexual que havia tido. Nessa sequência, o arguido Sandro chamou a filha Valentina, levou-a para a casa de banho, despiu-a, deixando-a apenas com uma T-shirt vestida e colocou-a na banheira, tudo isto na presença da arguida Márcia. Sabendo o arguido Sandro que a menor Valentina detestava água quente, disse à filha que lhe deitava água quente para cima caso não lhe contasse tudo, nomeadamente qual a natureza dos atos sexuais descritos pela menor com o ‘padrinho’".Aqui começou o processo de tortura sobre Valentina. Eram 9h da manhã. A investigação da PJ de Leiria foi minuciosa, como revela o despacho: "Como a menor não dizia, o arguido Sandro começou a atirar água muito quente para os pés da mesma, usando o chuveiro para o efeito, tendo desligado a água, quando ela implorou para ele parar. Contudo, logo de seguida, como a menor não dizia o que o arguido Sandro pretendia ouvir, este começou a deitar água muito quente, usando novamente o chuveiro, para cima de todo o corpo da filha Valentina, ao mesmo tempo que lhe desferia palmadas no rabo e nas pernas, com muita força, bem como usando o próprio chinelo da menor para bater na Valentina com muita força, assim como lhe colocou as mãos no pescoço, apertando-o, provocando-lhe falta de ar e chegando mesmo a asfixiá-la, na presença da arguida."Pai e filha estiveram cinco minutos fatais na casa de banho. Com a madrasta Márcia a assistir. Quando Valentina começou a gritar, a agressividade do pai aumentou: "O arguido Sandro desferiu uma pancada com muita força, com as mãos, na cabeça da menor, na parte superior do crânio que lhe provocou uma hemorragia interna e, consequentemente, fez com que ela caísse na banheira". Como a investigação sublinha, tudo se passou na presença de Márcia. Depois da pancada, que viria a revelar-se fatal, Valentina entrou em convulsões: "De seguida, o arguido levantou a filha da banheira e esta começou a abrir muito os olhos, fletiu um pouco as pernas, começando a desfalecer." Sandro agarrou-a então pelas covas dos braços. Foi quando Valentina começou "a ter convulsões, por diversas vezes. Como forma de a tentar despertar, o arguido Sandro deu bofetadas na cara da menor Valentina, sem que esta reagisse."O despacho descreve um dramático pedido de ajuda final da menina à madrasta. "Nesse momento, a arguida Márcia percebeu que a menor Valentina tinha os olhos abertos e que estava a olhar fixamente para ela, com um ‘olhar de pedido de ajuda’, reparando que ela mexia os olhos na sua direção."Nenhuma ajuda aconteceu nesse momento nem numa segunda chance que os arguidos viriam a ter mais tarde para salvar Valentina. Nesse instante, o filho de Márcia, R., 12 anos, ouviu os gritos de Valentina e dirigiu-se à casa de banho. E o que viu? Responde a investigação, no despacho: "Nesse instante, após o menor R. ter ouvido os gritos da menor Valentina, dirigiu-se à casa de banho onde viu os arguidos agarrados à Valentina. Após o que o arguido Sandro disse ao menor R. para ir para o seu quarto e que não dissesse nada, caso contrário ficaria sem as suas irmãs."Valentina foi depois levada para a cozinha, onde Sandro se sentou com a filha ao colo. A criança ficou alguns minutos em convulsões no colo do pai, até desmaiar. Terá sido nesse instante, segundo a acusação, que o casal percebeu que, em razão da pancada na cabeça, Valentina podia morrer. O MP conclui de forma implacável e segura: "Não obstante e conformando-se com isso, em vez de promoverem socorro para a menor, como podiam e deviam, (...) o arguido Sandro, com o acordo da arguida Márcia, pegou na Valentina ao colo e deitou-a no sofá da sala, ali a deixando até às 22h."Durante as longas 13 horas que Valentina esteve no sofá, Márcia verificou várias vezes que a criança ainda respirava. Mas, segundo a investigação, "nada fez para chamar ajuda e socorrer a menor, tendo todos os meios ao seu alcance para o fazer, conhecendo a gravidade da pancada que o arguido Sandro lhe infligiu e a zona do corpo atingida e configurando como possível a sua morte." Sandro levou então a outra filha para o quarto, que deixou a ver televisão com o filho mais velho de Márcia, dizendo aos dois que Valentina "estava a dormir". Em seguida taparam a criança com um cobertor, foram almoçar e depois saíram para ir à farmácia comprar leite em pó. E é nesse lapso de tempo que ocorre um episódio muito importante para a investigação: Enquanto estavam fora de casa, R. passou pela sala e viu que Valentina começou a espumar pela boca. De imediato ligou à mãe "para que se apressassem a chegar a casa." Poucos minutos depois, o casal apercebeu-se que "Valentina tinha acabado de falecer, formulando então o propósito de esconder o cadáver e encobrir os seus atos."A autópsia revelou o inferno de Valentina. As agressões "provocaram-lhe lesões por ação contundente (escoriações e equimoses) em diversas partes do corpo, como a face, tórax, o dorso e os membros), sendo que essas lesões, denotam a existência de uma clara agressão, por violenta ação contundente, típica de espancamento, onde existe desproporção de forças entre o agressor e a vítima. As lesões (…) não foram produzidas por eventual crise convulsiva e comprovam a alta intensidade da agressão."Os especialistas forenses são claríssimos nas consequências das agressões: a pancada no crânio que provocou a hemorragia interna, bem como o apertar do pescoço, provocando asfixia, são concausas da morte da Valentina.Depois, cerca das 22 horas, quando os outros menores já se tinham ido deitar, Sandro e Márcia destaparam Valentina e despiram-lhe a T-shirt preta que ela vestia. Márcia foi buscar um pijama ao quarto de arrumações, constituído por calças pretas e uma camisola vermelha, bem como um casaco azul, com que vestiram Valentina. O casaco foi fechado até ao pescoço da Valentina e colocaram o capuz na cabeça da criança morta. Pegaram no carro, um Renault Scenic, e colocaram o corpo de Valentina no banco de trás. Ficou com a cabeça junto da cadeira de bebé que está fixada atrás do banco do pendura. Daí seguiram para a serra onde o corpo de Valentina viria a ser encontrado.Foi Márcia quem conduziu o carro e Sandro sentou-se no lugar do pendura. Todo o percurso do casal é descrito ao detalhe. Segundo a indiciação, Sandro e Márcia delinearam um plano para ocultar o corpo de Valentina que cumpriram à risca. Quando chegaram à serra, pararam e Sandro saiu do veículo. Dirigiu-se para a porta de trás do lado esquerdo da viatura, abriu a porta e pegou em Valentina ao colo. Levou-a para o interior da zona florestal.Para não levantar suspeitas, Márcia saiu do local com o veículo. Já no interior da zona florestal, Sandro depositou Valentina junto a umas urzes, partiu um pequeno pinheiro e cobriu o corpo da filha. Depois voltou à estrada, onde ficou à espera de Márcia. Após alguns minutos, percorreram os quilómetros e quatrocentos metros até casa.No dia seguinte, 7 de maio, "ainda no âmbito do plano delineado pelos arguidos", sublinha o MP, Sandro e Márcia dirigiram-se à esquadra da PSP de Peniche para participar o desaparecimento da Valentina. Foram aí encaminhados para o posto da GNR local.Para o MP, Sandro e Márcia conformaram-se com a morte de Valentina e não fizeram nada para a impedir: "Deixaram a menor entregue a si própria no sofá da residência, durante várias horas, apercebendo-se da gravidade do estado da Valentina, depois da gravidade pancada que lhe foi infligida e do apertar do pescoço, asfixiando-a, percebendo que estava quase moribunda, mas continuando a fazer a sua vida quotidiana, sem lhe prestar qualquer socorro ou auxílio, como podiam, inclusive ausentando-se de casa para irem às compras, ali deixando a menor a agonizar, indiferentes ao sofrimento intenso da menor."Para os magistrados não restam dúvidas quanto à concertação entre os dois: "Os arguidos Sandro e Márcia atuaram em comunhão de esforços" tendo Márcia aderido "ao plano delineado, colaborando na atuação do arguido Sandro, permitindo todos os atos supra descritos, não se coibindo de segurar a menor quando o arguido Sandro precisasse ou de deixá-la ao abandono no sofá, numa morte lenta sem que fizesse o que seria possível para dar à menor Valentina o socorro necessário. Por outro lado, ao não promover o socorro da menor Valentina, ou impedindo as agressões do arguido Sandro, ou chamando uma ambulância ou as autoridades policiais, a arguida Márcia sabia que os atos supra descritos, praticados pelo arguido Sandro levariam à morte da menor Valentina, assim se conformando com a citada possibilidade."Por fim, no despacho de indiciação é sublinhada a especial vulnerabilidade de Valentina e concluído que são coautores materiais de um crime de homicídio qualificado, de ocultação de cadáver, sendo que Sandro terá anda de responder pelo crime de violência doméstica.Valentina estava em Atouguia da Baleia por acaso. Vivia habitualmente com a mãe, Sónia Fonseca, no Bombarral (a 30km de Peniche), onde frequentava o 4º ano do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó. Com o cancelamento das aulas ditado pelo estado de emergência no combate contra a Covid-19, a menina mudou-se para casa do pai, com mais condições para acompanhar a telescola, deixando a mãe mais disponível para trabalhar no Centro de Produção e Comercialização Hortícola (CPF). "A Sónia veio aqui há uns três meses tratar das unhas e estava feliz porque finalmente o Sandro estava a cuidar da Valentina. A menina dizia que gostava de ir para o pai porque ele a levava à praia e a madrasta a tratava bem", diz Paula R., esteticista e amiga de Sónia. "Apesar da infância difícil, a Valentina era uma menina extrovertida, ativa e muito engraçada".Sandro e Sónia conheceram-se em Peniche, há 10 anos. De uma relação ocasional nasceu Valentina, quando ambos eram ainda muito novos – nunca viveram juntos nem receberam apoio dos progenitores. "A Valentina não teve ligação com o pai durante muitos anos. O Sandro dizia que a menina não era dele. Só quando ela tinha um ano, depois de fazerem exames, é que ele a reconheceu como filha", diz Paula. "Depois, esteve uns tempos emigrado na Bélgica e não quis saber da miúda. Não pagava pensão de alimentos e era a Sandra que trabalhava para a sustentar".A história entre Valentina e o pai nunca terá sido um conto de fadas. Os investigadores do homicídio encontraram "um quadro de desamor", como confessou uma das fontes da investigação contactadas pela SÁBADO. Logo perceberam que Valentina era como uma carta fora do baralho na família paterna.Manuel Fonseca, pai de Sónia e avô de Valentina, corrobora: "Nunca o conheci como genro", diz, muito emotivo, diante de uma agência funerária no centro do Bombarral. "A primeira vez que o vi foi durante as buscas. Aquele assassino enganou centenas de pessoas que andavam à procura da minha neta". Manuel não esconde a revolta: "Se pudesse, perdia o amor a 200 ou 300 euros e comprava uma pistola para matar aqueles dois animais", atira, referindo-se ao pai e à madrasta de Valentina. "Tenho 64 anos e nada a perder". Ainda assim, Manuel não tem fotos de Valentina e nunca recebeu a pequena em casa: "Mas gostava muito dela. Quando ela vinha da escola e passava aquieu dizia sempre ‘lá vem a minha netinha’", diz.Sónia Fonseca tinha muito pouca relação com os pais. Assim, recorria frequentemente às primas e aos amigos quando precisava de ajuda para a filha. Quando a bombarralense trabalhava em Peniche, Valentina, ainda uma bebé de meses, ficava horas com uma amiga da mãe no 2º andar de um prédio da Fundação Salazar, um bairro social da cidade costeira. No piso de baixo vivia Márcia que, sem saber, se cruzava nas escadas com a criança que, nove anos mais tarde, iria ajudar a matar.Sapatos de homem e de mulher, pantufas de idosa, ténis de adolescente, chinelos de crianças. O calçado acumulado na varanda da pequena casa do bairro do Lapadusso, junto à marginal sul de Peniche, evidencia a presença de um numeroso agregado familiar. Foi neste domicílio apertado que Sandro Bernardo cresceu, entregue aos cuidados da tia Paula – conhecida na zona como a "Paula das gémeas"."O pai nunca lhe ligou e a mãe, toxicodependente, chegou a estar presa por roubos", diz Carla Santos, proprietária do minimercado do bairro. Por aqui, Sandro é tido como um rapaz pacato: "calado", "introvertido" e "sonso" são os adjetivos mais usados para o descrever. Gostava de jogar futebol e póquer online. "Fumava umas brocas e dava na coca, como muitos aqui, mas nunca foi viciado", diz André, um dos seus companheiros de futeboladas. "Nunca foi agressivo nem gajo de andar à porrada".No Lapadusso, há um ringue de futebol com vista para o mar, dois cafés, uma mercearia e um silêncio causado pelo estado pandémico que só o grasnar das gaivotas interrompe. Paula vem à varanda; está de luto da cabeça aos pés, rosto cansado e abatido. "O que estamos a passar não se deseja nem ao pior inimigo", desabafa, antes de recusar prestar declarações à SÁBADO. Paula alimentou as suas duas filhas, Sandro e a sua irmã, Beatriz, de 19 anos, para além de cuidar da mãe, idosa. Tudo com o salário mínimo auferido a cortar e enlatar sardinhas e cavalas na fábrica de conservas da Thai Union Frozen Products, o maior empregador de Peniche, onde Sandro também trabalhou nos últimos anos, antes de começar a planear regressar à Bélgica.Quando Sandro Bernardo, 32 anos, avisou as autoridades do desaparecimento de Valentina, os familiares de Peniche arrancaram para a freguesia vizinha de Atouguia da Baleia para o apoiar e participarem nas buscas. As câmaras de televisão apanharam Sandro em lágrimas a abraçar a tia que o criou e a irmã mais nova a confortá-lo com carícias nos ombros. Mas Paula e Beatriz, tal como o país inteiro, estavam a ser enganadas: Sandro sabia que Valentina não estava desaparecida, mas morta, até porque tinha sido ele a esconder o cadáver com a ajuda da mulher, Márcia. Ao mesmo tempo, a região mobilizava-se na busca por Valentina: cerca de 600 voluntários percorreram uma área de 4 mil hectares, foram usados drones e cães. Mas durante três dias e três noites nem rasto da menina.Os três blocos de prédios da Fundação Salazar ficam nas traseiras da Pastelaria Mónaco, no humilde bairro de Vila Maria, em Peniche. Parece um cenário de uma cidade soviética – paralelepípedos de cimento circundam um enorme empedrado retangular, desprovido do alarido das crianças, confinadas em casa para escapar ao vírus. Ao fundo, as barracas da comunidade cigana. Márcia e as suas quatro irmãs, filhas de Leonor, fadista amadora, e de João Rato, pedreiro, fizeram-se mulheres por aqui. "A Márcia sempre teve muita energia, era rebelde, mas nunca se meteu no crime nem fez asneiras", diz Maria, vizinha do rés-do-chão e amiga da família.Os pais emigraram para a Bélgica, levando duas das irmãs com eles. Márcia juntou-se com Hugo, de Atouguia da Baleia, motorista de uma empresa frutícola com quem teve um filho, em 2008. "Ela veio aqui para a Atouguia e cheguei a conviver com ela. Parecia-me uma boa moça. Nenhum sinal de que pudesse fazer mal a uma criança", diz Isaul Rodrigues, amigo do ex-companheiro de Márcia. Todavia, a relação não durou muito. Por volta de 2012, Márcia terá conhecido Sandro na conserveira penichense e começaram a namorar. No ano seguinte, ele esteve em Bruxelas pela primeira vez, já através da ligação com os familiares da companheira: "Mas a mãe da Márcia nunca gostou muito do Sandro", acrescenta Maria.Márcia e Sandro casaram-se em 2018. Tiveram duas filhas – uma tem hoje quatro anos e outra cerca de 12 meses. Instalaram-se no apartamento da Fundação Salazar, onde viveram mais de um ano. "No entanto, um erro de uma irmã de Márcia fez com que o banco arrestasse a casa e eles fossem despejados", conta Maria. Foi então que, há poucos meses, o agregado se mudou para a casa de Atouguia, alugada em nome da fadista radicada na Bélgica e paga por ela. Valentina juntou-se. De acordo com a vizinha de Márcia, a família estava apenas à espera de poder viajar para se mudar para a Bélgica, onde até já tinham uma casa pronta.No Bombarral, não havia razões de queixa em relação ao comportamento da madrasta: "Ela vinha aqui buscar e pôr a Valentina e sempre mostrou gostar da menina", diz Sandra Costa, prima de Sónia.Sónia estava em casa da prima Sandra no domingo de manhã. As buscas noturnas tinham sido infrutíferas mas a mãe mantinha a esperança de encontrar a criança com vida. A hipótese de crime não lhe passava pela cabeça. Até que na televisão surgiram as notícias de última hora: "Menina de Peniche encontrada morta". "Ela soltou um grito de dor que nunca me vai sair da cabeça", lamenta Sandra.