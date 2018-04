Durante três anos, um homem convenceu uma médica que era milionário e trabalhava para um importante grupo económico. Afinal, Luís Miguel Alves Ribeiro nunca existiu. João Fernandes é que acabou acusado de uma burla de 270 mil euros

Não foi um mero acaso que levou a que, em finais de 2007, Luís Miguel Alves Ribeiro se aproximasse da médica P.G., no centro comercial Vasco Gama. Depois de um cumprimento inicial, o homem apresentou-se como amigo da "Alexandra" e que já se tinham encontrado no Algarve. Por ter uma amiga com esse nome e frequentar aquela zona do País, P.G. acabou por dar conversa e ambos acabaram o encontro trocando número de telemóvel. Anos mais tarde e sem 270 mil euros, P.G. viria a descobrir que Luís Miguel Alves Ribeiro, afinal, chama-se João Fernandes e, segundo o Ministério Público, é um burlão.



Sem "profissão conhecida", o plano de João Fernandes passava, segundo a acusação da 5º secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, por "estabelecer contacto com senhoras que apresentassem ter um nível de vida sócioeconómico acima da média", perante as quais se apresentava por Luís Miguel Alves Ribeiro, filho do dono do grupo de construção civil Alves Ribeiro. Dizia ainda "exercer funções na administração" e estar à espera de uma herança de quatro milhões de euros.

Foi também este o plano junto da médica P.G. Uns meses após o primeiro encontro, o suposto herdeiro Alves Ribeiro voltou a aproximar-se de P.G., estando esta a atravessar um processo de divórcio do seu marido e com o pai doente. Ambos começaram, entretanto, a namorar, com a respectiva apresentação à "sogra".



Durante algum tempo, e para credibilizar a personagem, João Fernandes fez mãe e filha acreditar que, por exemplo, a sua mãe "residia no último piso, penthouse, do edifício do El Corte Inglês, em Lisboa". Para isso, e nas ocasiões que combinava com P.G. apanhá-lo nessa morada, João Fernandes fez questão de ser visto a entrar e sair no prédio, como se, de facto, a sua mãe aí residisse.



Ao mesmo tempo, João Fernandes dizia a P.G. e à mãe que "trabalhava nas instalações da Alves Ribeiro, junto à rotunda de Entrecampos, em Lisboa", local que mostrou a ambas e ser proprietário de uma quinta em Sintra e de uma moradia em Cascais.



Com todo o quadro bem delineado, João Fernandes foi, paulatinamente, conseguindo obter dinheiro da namorada e da mãe, argumentando que perdeu muito ao jogo e que precisava de devolver à empresa. Porém, com a herança dos quatro milhões acabaria por pagar tudo de volta. E, entre 2009 e 2010, P.G foi-lhe entregando várias quantias de dinheiro, que totalizaram 270 mil euros.



Só no decurso da investigação de uma investigação do inistério Público a uma funcionária judicial é que a médica e a mãe souberam quem era, na verdade, o herdeiro Alves Ribeiro. O MP estava a investigar a ligação de João fernandes a uma funcionária judicial do Tribunal de Família e Menores, suspeita de lhe passar informações sobre pessoas através de consultas a bases de dados à disposição dos tribunais.

João Fernandes, ainda de acordo com o despacho de acusação, recorreria a Vera Reverendo, com quem passou a namorar depois de terminada a relação com P.G., para obter informações sobre proprietários de automóveis e dados de identificação civil de mulheres que sinalizava. "A arguida procedeu a pesquisas nas bases de dados informáticas disponíveis no tribunal onde exercia funções, sem que o respectivo resultado se destinasse ao exercício das suas funções", descreveu a procuradora Paula Sousa, autora do despacho de acusação.



João Fernandes foi acusado, este mês, por um crime de burla qualificada, enquanto Vera Reverendo está acusada de 15 crimes de acesso indevido.