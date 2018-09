Também esta terça-feira, trinta deputados do PSD enviaram ao Governo um requerimento , que deu entrada esta terça-feira, a pedir "com carácter de urgência" o envio do processo documental da candidatura de Portugal ao Fundo de Solidariedade da UE em 2017, no mesmo dia em que foi noticiado que o Executivo vai usar metade das verbas europeias para entidades nacionais.

"A situação em causa representa uma total discriminação para com os concelhos que arderam em Julho e Agosto, pois como hoje referiu o Ministro da Planeamento e Infraestruturas 'foram utilizados 16 milhões para os concelhos afectados em Junho. Estas declarações apenas vêm confirmar que os concelhos prejudicados em Julho e Agosto continuam excluídos dos apoios equivalentes apesar da candidatura portuguesa ao FSE ter contabilizado os seus prejuízos", lê-se no requerimento enviado ao ministro Pedro Marques, a que a SÁBADO teve acesso.

membro das comissões parlamentares dos Assuntos Constitucionais e de Assuntos Europeus.

"em vez de irem para as vítimas vão para os responsáveis". Segundo o deputado social-democrata, os beneficiários do Fundo Solidário deveriam ser "as pessoas, os concelhos, as aldeias do interior, ou seja, os principais afectados" pelos incêndios e não as instituições.









Recorde-se que a mobilização de 50,6 milhões de euros, no âmbito da candidatura portuguesa aos FSE, foi aprovada pelo Parlamento Europeu em Maio, em sessão plenária em Estrasburgo. Os apoios têm como objectivo o restabelecimento das infra-estruturas danificadas pelos incêndios de 2017 em Portugal. O eurodeputado português José Manuel Fernandes (PSD), o autor do relatório, sublinhou na altura à agência Lusa que a resolução aprovada exige que os montantes sejam utilizados de forma "transparente, assegurando uma distribuição equitativa" por todas as regiões afectadas.Ora, isso não terá acontecido. "Alguns municípios receberam - e bem - ajuda a 100%. A nós, a maior área ardida em 2017 com prejuízos milhões de euros reportados a Bruxelas, não há essa ajuda. E no relatório enviado a Bruxelas é exigido que a ajuda seja distribuída equitativamente", explica o autarca. Recorde-se que em Setembro de 2017, para solidificar a candidatura aos Fundos Solidários Europeus (FSE) para ajudar as vítimas dos incêndios, o Governo acrescentou à lista de prejuízos os danos registados nos restantes concelhos da região Centro - entre eles Mação -, além dos sete afectados na tragédia de Pedrógão Grande.Como consequência de Mação não receber apoios a 100%, no âmbito da FSE, Estrela vai processar o Governo. Ào presidente da Câmara de Mação confirma que a acção judicial contra o Executivo estará pronto "entre o final desta semana e o início da próxima".o social-democrata frisou que os fundos