O dia seguinte. Agora, é tempo de conhecer o caminho de António Costa

Soma de nulos e em branco acima dos votos do CDS-PP e do PAN Em termos percentuais, os votos brancos representaram 2,54% do total, mais do que os três novos partidos que elegeram um deputado. - Portugal , Sábado.

Imprensa espanhola destaca vitória do PS sem maioria absoluta A imprensa escrita espanhola destaca, esta segunda-feira, em todas as suas primeiras páginas a vitória do PS nas eleições em Portugal, "sem maioria absoluta" e com a "necessidade de chegar a acordo", numa consulta com uma abstenção "recorde". Para o El País, os socialistas "ganharam com clareza" umas eleições que foram "um referendo à gestão" de António Costa dos últimos anos.

Estão por apurar quatro deputados, dois pelo círculo eleitoral da Europa e dois pelo cículo fora da Europa.

Quem ganhou as legislativas do humor? todos os canais", escrevia no Twitter, a acompanhar uma fotomontagem dos candidatos. Ao longo da contagem de votos, o humorista sob anonimato - como tantos outros nas mesmas circunstâncias -, lançou memes, gifs e caricaturas, mais ou menos hilariantes (mas sempre com largas centenas de likes).

Admirável mundo novo O facto mais chocante para a classe política tradicional - que acha sempre precisar o regime só de ligeiros toques, cirurgia plástica e pequenas reformas - é a persistência e aumento da abstenção. Falamos da abstenção voluntária nos círculos nacionais: é 1% mais elevada, só no continente e ilhas, do que o total da de 2015, já considerada escandalosa.



Parlamento tem mais seis mulheres, três delas negras Este domingo foi dia de estreias na Assembleia da República. Para além da renovação dos representantes eleitos, entraram três novos partidos - Iniciativa Liberal, Livre e Chega -, aumentou o número de mulheres deputadas, três delas negras, sendo esta a primeira vez que se senta no Parlamento uma mulher negra.

Quem perdeu e quem ganhou as eleições legislativas? As eleições legislativas de 2019 acabaram com a vitória do PS, mas sem maioria absoluta. O Parlamento alberga até 2023 o número recorde de dez partidos, com a entrada em plenário do Iniciativa Liberal, do Chega, e do Livre - e com o reforço do PAN, que conquistou quatro mandatos.

O ex-presidente do Turismo de Portugal João Cotrim de Figueiredo é o primeiro deputado eleito pela Iniciativa Liberal. Recorde um perfil que afez do candidato.A cabeça-de-lista por Lisboa pelo Livre não se intimidou com a gaguez, nem com as notícias sobre esta condição. Educada num colégio interno, feminista e segura das suas capacidades foi a aposta do partido, fundado por Rui Tavares Fez uma campanha de discursos radicais – mas no fim apelou à calma. Recorde as frases mais polémicas do homem que andou no seminário.Os votos brancos representaram 2,54% do total, mais do que os três novos partidos que elegeram um deputado.Os concelhos onde o CDS-PP obteve resultados mais altos registam menos divórcios e filhos fora do casamento face à média nacional, maior poder de compra e mais empresas.Os concelhos onde o Livre obteve os resultados mais elevados há uma percentagem maior de jovens com o ensino secundário do que no conjunto país.Os concelhos onde o Iniciativa Liberal (IL) obteve resultados mais altos apresentam um volume de negócios na indústria e no comércio que ultrapassa a média nacional.Os concelhos onde o PAN obteve os resultados mais elevados registam um valor médio superior ao do país na recolha de resíduos para reciclagem e níveis salariais mais altos.O PSD obteve os resultados mais elevados nos concelhos onde a percentagem de população com mais de 65 anos supera a média nacional, mas o ganho médio mensal é inferior.Os concelhos onde o PS obteve resultados mais altos registam um poder de compra inferior à média nacional, um número mais elevado de escolas, mas escolaridade abaixo da média.Os concelhos onde o BE obteve melhores resultados nas eleições de domingo caracterizam-se por serem mais jovens, terem maior nível de instrução, maior poder de compra e menor volume de negócios, segundo dados do portal EyeData.O concelho de Vila Franca do Campo, em S. Miguel, Açores, foi o que registou a taxa mais alta de abstenção em território nacional nas legislativas de domingo, com 70,4% dos eleitores a optarem por não votar.De acordo com os resultados disponíveis no portal de análise de dados estatísticos da Social Data Lab para a agência Lusa, no concelho de Vila Franca do Campo, ilha de S. Miguel, dos 10.588 inscritos votaram 3.137 eleitores.A taxa de abstenção mais baixa foi registada no concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, 30,4%. Neste pequeno concelho do interior do país, com 2.750 eleitores inscritos, 69,5% (1.913) foram votar.A nível nacional, a taxa de abstenção registou um novo recorde nas eleições legislativas, ao situar-se nos 45,5%, segundo a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).Os dados da abstenção das eleições de domingo dizem respeito aos cerca de 9,3 milhões de eleitores recenseados no território nacional, faltando ainda os cerca de dois milhões de eleitores residentes no estrangeiro. A taxa de abstenção nas eleições legislativas tem vindo a registar um aumento ao longo dos anos.A necessidade de António Costa ter de negociar para conseguir uma maioria parlamentar é um dos temas mais destacados pelos jornais do país vizinho.Com os resultados do território nacional fechados, descubra aqui todos os resultados das 3 092 apuradas.Conheça os eleitos para a XIV legislatura. Saiba quem são, que idade têm, qual a profissão e quantas vezes já foram eleitos. Veja também o perfil de cada um deles e as redes sociais que utilizam. Clique aqui Em noite eleitoral não faltou sátira nas redes sociais. Os criativos de serviço, sob pseudónimo, brincaram com a demissão de Cristas – mas não só.Opinião de Nuno Rogeiro : "Cerca de metade dos portugueses saiu de casa num dia de sol, para baralhar e voltar a dar. Em muitos aspectos, ficou tudo mais baralhado do que mais dado. Vamos por partes."Representatividade no Parlamento aumenta, mas está longe da paridade. Mulheres ocupam perto de 39% dos lugares.As eleições legislativas de 2019 acabaram com a vitória do PS, mas sem maioria absoluta. O Parlamento alberga até 2023 o número recorde de dez partidos, com a entrada em plenário do Iniciativa Liberal, do Chega, e do Livre - e com o reforço do PAN, que conquistou quatro mandatos.Depois de uma longa noite eleitoral, é tempo de entender que caminhos pode o secretário-geral do PS, António Costa , escolher para liderar o próximo Governo . O PS tentará governar sozinho com acordos pontuais? Pensam os socialistas manter a geringonça, negociando com BE e PCP? Haverá espaço para incluir PAN e Livre?PS, BE e CDU (PCP/PEV), após quatro anos em que formaram juntos uma solução governativa inédita, aumentaram o seu peso no parlamento para cerca de 60%, mas juntaram menos votos do que em 2015. As eleições legislativas de domingo resultaram numa nova maioria de esquerda, e agora com mais um partido, o Livre, que elegeu pela primeira vez uma deputada, mas o parlamento viu também crescer o número de forças à direita, com a eleição de deputados pelos estreantes Iniciativa Liberal e Chega, cada um com um eleito. Ainda assim, as forças à direita têm um dos piores resultados de sempre, somando menos de 35% dos votos, mas que só poderá ser avaliado de forma definitiva quando estiverem apurados os resultados dos círculos da Europa e de Fora da Europa e atribuídos os respetivos mandatos. O PAN (Pessoas-Animais-Natureza), que subiu de um para quatro eleitos, tem recusado situar-se à esquerda ou à direita, rejeitando essa dicotomia.Recorde tudo o que aconteceu na noite eleitoral deste domingo.