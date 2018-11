Nos bastidores de um vídeo gravado para o seu Twitter oficial , Boris Johnson tenta mostrar o que une o Reino Unido a Portugal mas acaba a misturar James Bond, Segunda Guerra Mundial e parcerias trocadas.

O antigo Secretário de Estado do Reino Unido, Boris Johnson, passou por Portugal em Outubro de 2017 e deixou marcas. Nas gravações de um vídeo em Lisboa, o irreverente ex-chefe da diplomacia britânica afirmou que a personagem James Bond havia nascido no Estoril, que Portugal era o quarto parceiro internacional do Reino Unido e a aliança (que não existiu) entre Portugal e Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial.

Os bastidores de Boris Johnson foram captados pela BBC Two para uma série documental de três episódios, chamada "Inside the Foreign Office". Neste episódio, o anterior responsável pelas negociações do Brexit preparava-se para enviar uma mensagem aos seus seguidores do Twitter, destacando as boas relações entre Portugal e Reino Unido.

Mas não correu tudo como o esperado. Durante a gravação, foram inúmeras as vezes em que os assessores de Johnson intervieram para corrigir o antigo Secretário de Estado.

Primeiro, Boris Johnson referiu a ajuda que Portugal prestou ao Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. "O que é que fizemos na Segunda Guerra Mundial? [Portugal] era neutro, não era? O que é que fizemos nos Açores?", perguntou aos seus assessores.

De seguida, o antigo chefe de diplomacia do Reino Unido referiu Portugal como o quarto parceiro internacional do Reino Unido – quando é o Reino Unido que é o quarto parceiro internacional de Portugal. Chegou ainda a afirmar que a personagem fictícia dos filmes 007, James Bond, nasceu no Estoril, quando foi a cidade portuguesa que serviu de inspiração para a criação do mítico membro do serviço de espionagem britânico MI-6.

O programa realizado por Michael Waldman estreou a 15 de Novembro e o vídeo onde Boris Johnson aparece em Portugal está inserido no segundo episódio, "Admirável Mundo Novo", que foi transmitido no Reino Unido na passada quinta-feira, dia 22 de Novembro.