60 anos depois de Aga Khan se tornar líder espiritual da comunidade ismaelita, chega a Lisboa quase 50 mil pessoas para celebrar a ocasião, entre 5 e 12 de Julho de 2018. As comemorações do Jubileu de Diamante de Aga Khan incluem mostras de arte, cinema, conferências e concertos. O príncipe ismaelita chega a Lisboa esta sexta-feira, dia 6. Na segunda-feira, dia 9, encontra-se com António Costa e com Marcelo Rebelo de Sousa.As comemorações decorrem no pavilhão Altice Arena, na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e antiga Praça Sony e a partir das 8 horas de quinta-feira, e até quinta-feira da próxima semana algumas artérias "estão sujeitas a fortes impactos", diz a autarquia em comunicado

A comunidade ismaili doa ao Imamato, que ele próprio gere, cerca de 10 a 12% do que ganha. Ou seja, a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (Aga Khan Development Network — AKDN), move milhões de euros ao serviço dos fiéis. A AKDN está presente em mais de 25 países na Ásia Central, na África Subsariana, no Médio Oriente, na Europa e na América do Norte.Agora escolhe residir em Portugal, que é, nas suas palavras em entrevista ao Público, "um país muito importante". "Portugal tem uma história extraordinária e o país entende o pluralismo. A maior parte da história de Portugal tem sido a de envolvimento no pluralismo durante séculos, há uma aceitação da diferença na vossa história. O que queremos fazer agora com Portugal é reflectir sobre assuntos que queremos tratar no futuro", explicou. "Portugal tem uma sociedade civil sólida! Vocês são humildes a esse respeito, mas não deviam", concluiu."A assinatura do acordo histórico entre o Imamat Ismaili e a República Portuguesa para estabelecer em Portugal a sua sede é um marco histórico nos nossos 1400 anos de história. Partilhamos com Portugal os valores da tolerância na diversidade de comunidades e culturas e temos um imenso respeito pelo compromisso do país em partilhar conhecimento para a melhoria das comunidades em todo o mundo", disse Karim Aga Khan ao Expresso.Com quatro filhos de dois casamentos, Karim divorciou-se duas vezes. Primeiro em 1994, após 25 anos de casamento com Sally Chrichton, uma modelo alta e loira, que conheceu em Gstaad. Do primeiro casamento, nasceram três filhos: Zahra, Rahim e Hussain. Voltou a casar em 1995, com a princesa germânica Gabriele zu Leiningen, com quem teve Aly Muhammad em 2000. Contudo, voltou a divorciar-se.Envolvido em várias polémicas com os divórcios e alegadas festas em barcos e iates, Aga Khan foi muitas vezes alvo da imprensa cor-de-rosa. Os jornalistas violavam o correio, entrevistavam funcionários e amigos pessoais para arranjar histórias. "Tomo todo o tipo de precauções quando saio com amigos. Aprendi a não mostrar qualquer tipo de emoção em público. Nunca me sento ao lado de uma mulher a quem a imprensa me quer associar", disse entrevista. Hoje em dia, tem uma vida recatada, dedica ao cargo que o avô paterno lhe atribuiu.Karim especializou-se em História em Harvard, na vertente de História da Religião Islâmica, em 1957. Na altura, recebeu uma carta do avô, que estava em Cannes, sul de França, pouco tempo antes de morrer. No tesmento do avô, estava algo que chocou Karim: a hereditariedade do líder ismaelita saltava uma geração. Voltava a Harvard 18 meses depois, já como Aga Khan IV. "Acho difícil que alguém na minha situação estivesse preparado", explicou numa entrevista de 2013 à revista "Vanity Fair".