"Só no dia 6 de Janeiro é que vou cair em mim e perceber que estou no Dakar", relata António Maio. Nesse mês, trocará as paradas de cavalos da GNR pela mota da Yamaha e as areias do deserto no Peru. Maio é piloto e comandante da GNR responsável por paradas a cavalo e escolheu o Picadeiro Castiço do regimento de Cavalaria para anunciar aquela que será a sua estreia na mais longa e dura prova de rali do mundo.

O também tetracampeão nacional de todo-o-terreno juntou "camaradas" da GNR – como gosta de os chamar – e amigos das motas ao lado da sua outra paixão, os cavalos. Por cima da areia do picadeiro, Maio desfilou com Hortense, uma égua de olhos azuis, à volta da WR450F Rally com que vai correr a edição de 2019 do Dakar.





À SÁBADO, o capitão Maio afirma que "o sonho do Dakar já vem de há muitos anos" e que o "bichinho" é de família. "O meu pai foi o grande impulsionador desta paixão. Desde sempre me incentivou a andar de mota, desde pequenino. Ele nunca teve nenhum historial de motas nem foi piloto mas começou a mostrar-me algumas provas."

No entanto, é fora da pista que faz grande parte da sua vida. António Maio entrou para a Academia Militar em 2004 e cinco anos depois tornou-se oficial nos quadros da Guarda Nacional Republicana. Aos 32 anos, é capitão e comandante do 3º Esquadrão a Cavalo da Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE), que tem como principal missão prestar honras de Estado ao Presidente da República e a outros membros do Estado português.

Para conciliar os treinos e as provas com a actividade profissional, António Maio cumpre uma preparação "bastante rigorosa" e não esquece a ajuda dos colegas da GNR no processo, bem como da família e amigos, que são a sua motivação. Para o Dakar, António Maio leva Bruno Pires, o seu mecânico e agente da Polícia de Segurança Pública (PSP). E não quer fazer desta a sua única e solitária presença no mítico rali: "Não quero ir ao Dakar e acabou aí. Se fosse para ir ao Dakar só uma vez já tinha ido. Quero um projecto com continuidade e futuro".

"Tem sido bastante exigente, até porque interligar a minha vida profissional com os treinos e toda a exigência na preparação de uma prova destas é um desafio que ocupa grande parte do dia", afirma o piloto à SÁBADO, admitindo que realiza treinos no ginásio duas vezes por dia, antes e depois do trabalho na GNR.

E, para Maio, os cavalos são uma óptima preparação para o físico e para a mente. "A disciplina e o rigor militar são usados todos os dias em que subo para cima de uma mota. Desde o treino à preparação das provas. Toda a aprendizagem militar tem sido fundamental".

"São dois desportos que se complementam um ao outro e tenho uma grande paixão pelos dois. Numa primeira fase, as motas; numa segunda fase, como profissão, os cavalos: são duas grandes paixões que eu tenho", conta.

Numa actividade considerada de risco, António Maio confessa que já partiu cinco vezes a clavícula e teve uma longa paragem na competição devido a lesão mas considera cada queda como uma "aprendizagem" e que estas paragens "advêm do risco da actividade".

O piloto e cavaleiro vai para o Dakar "consciente das dificuldades" mas não aponta objectivos para a 41ª edição da prova, que se realiza de 6 a 17 de Janeiro e percorre mais de cinco mil quilómetros nos desertos do Peru.

"Quero usufruir deste sonho e aproveitar a oportunidade. O objectivo na primeira participação não pode ser um pódio e muito menos ganhar. É uma prova bastante exigente e não se ganha numa primeira ou segunda participação, vai-se ganhando ao longo dos anos - é assim que os pilotos de Dakar encaram a prova e todo um processo que estou agora a iniciar", indicou António Maio à SÁBADO.

O piloto referiu ainda que espera um dia chegar ao nível de Paulo Gonçalves e Hélder Rodrigues, os únicos portugueses a subir ao pódio do Dakar na categoria de motas, mas que a aspiração deste ano é "chegar ao fim com a mota sem problemas e fisicamente bem".

Para a competição que tem início marcado em Lima, capital do Peru, Maio refere que a mota com o número 75 que utilizará no Dakar é diferente da que está habituado nas provas nacionais. "A suspensão foi preparada especificamente para este terreno", conta, descrevendo a WR450F Rally da Yamaha Fino Motor Racing como "extremamente ágil".

E nem o perfil da edição do Dakar deste ano – caracterizado por 70% do terreno ser em areia ou dunas, diferente do que está habituado em Portugal - o desencoraja. "Quando soube desta característica, não me agradou. Argentina ou Bolívia eram mais favoráveis mas foi uma oportunidade que teve de ser agarrada. Não tenho muita experiência em areia mas espero fazer o melhor possível", afirmou.

"Aquilo que me mete maior respeito é a minha resposta depois de longas etapas. Nunca fiz 800 quilómetros seguidos", confessa.

O piloto da Yamaha explica ainda que a sua estreia apenas acontece agora por uma questão de timing e depois por uma questão financeira. "Só este ano é que conseguimos atingir o mínimo aceitável para poder participar numa prova destas", indica à SÁBADO.

De acordo com a organização do rali Dakar, há ainda mais sete motards portugueses a marcar presença no Peru: Paulo Gonçalves (Honda), Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), Mário Patrão (KTM), David Megre (KTM), Fausto Mota (Yamaha), Sebastian Bühler (Yamaha) e Miguel Caetano, que irá participar sem equipa de assistência.

Apesar do sucesso no mundo das motas, o cavaleiro Maio prefere manter o melhor dos dois mundos e não pensa deixar a GNR. "Gosto muito daquilo que faço e, enquanto puder praticar as duas actividades, vou continuar a preferir o desafio diário de conciliar a vida profissional e a vida desportiva, mesmo em detrimento de algum resultado desportivo que possa vir a comprometer", afirma António Maio à SÁBADO.

E quanto ao amor entre cavalos da GNR e cavalos da mota? Qual bate mais forte? "São cavalos completamente diferentes", afirma o capitão Maio. "Costumo dizer: ‘É mais fácil andar a cavalo porque sempre há duas cabeças a pensar’."