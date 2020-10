O assalto ao sindicato da polícia?

O nome de Rui Coelho começou a aparecer como hipótese para suceder a Paulo Rodrigues naquele que é o maior sindicato da PSP no chat do Movimento Zero no Telegram. "Legalizar o movimento era difícil, mas ter um sindicalizado que tomasse conta do sindicato já é mais fácil. E ele era delegado da ASPP. A malta de Lisboa gosta dele", conta à SÁBADO uma fonte que acompanhou estas conversas. Coelho foi responsável da ASPP-PSP em Lisboa até há poucos meses e é bem visto entre os colegas. Mas é também apontado como próximo do Chega e isso pode mudar a face de uma associação que junta cerca de nove mil polícias.

Pouco antes de se demitir do lugar de dirigente sindical que ocupava tinha ajudado a organizar uma grande concentração em frente ao Comando Metropolitano da PSP em Lisboa. Por isso, a saída apanhou de surpresa a direção do sindicato. "Nunca percebi por que saiu", conta uma fonte da direção da ASPP.

Descrito na PSP como "bom profissional", Rui Coelho é agente principal no aeroporto e ainda pouco conhecido, mas na direção da ASPP diz-se que está entre os que gostariam de ver uma ação "mais radical" na luta sócio-profissional.

Os polícias estão proibidos de ser militantes de partidos, mas a proximidade de Coelho às ideias de André Ventura tem sido notada pelas partilhas que faz no seu Facebook. De resto, uma fonte ligada ao MAI (Ministério da Administração Interna) descreve-o como "muito reivindicativo, sempre pronto a fazer barulho, mais do que a construir soluções".

Pressão para radicalizar

Um perfil que vai ao encontro da pressão feita por algumas fações dentro da ASPP para "radicalizar a ação". Até agora, essa radicalização tem sido sempre travada por Paulo Rodrigues, o homem que está há 14 anos ao comando do sindicato e ficou conhecido por congregar as várias tendências internas evitando cisões.

Rodrigues é visto por ex-governantes de PS e PSD no MAI como "moderado". Nuno Magalhães, do CDS, diz mesmo que Rodrigues "foi um interlocutor leal e competente, que enobreceu a polícia e o sindicalismo". O episódio mais tenso que protagonizou enquanto líder sindical foi o da subida da escadaria da Assembleia da República em 2013, uma ação simbólica, que acabou na demissão do diretor nacional da PSP. De lá para cá, muitas das principais reivindicações da classe continuam, porém, por atender e há uma pressão crescente para ter uma linha de atuação mais dura.

O descontentamento tem sido usado pelo Chega para captar apoios na PSP e há apoiantes de André Ventura tanto na ASPP como no Movimento Zero. "Cada um é livre de ter a sua ideologia, mas na ASPP não podemos estar reféns de uma tendência", afirma uma fonte sindical. Uma fonte ligada ao MAI reconhece que o setor "está abandonado pelos partidos tradicionais" e que da parte das grandes centrais sindicais "também nunca houve muitas pontes" com os sindicatos da polícia pelo que este se torna "um nicho interessante" para um partido como o de Ventura.

Apesar disso, os apoiantes de Ventura sofreram um revés após a manifestação de novembro de 2019 em frente ao Parlamento, depois de o líder do Chega ter sido o único dirigente partidário a discursar. A iniciativa de lhe dar palco foi tomada por membros do Movimento Zero (M0) próximos do Chega sem se concertarem com a restante organização, uma atitude que gerou descontentamento e levou à saída do M0 de elementos como Pedro Magrinho e Hugo Ernano, que fizeram parte das listas do Chega às legislativas. A SÁBADO tentou contactar Rui Coelho e Pedro Magrinho, sem sucesso.





Luta pelo direito à greve

Já certa é a candidatura de Paulo Santos, que até aqui estava como vice-presidente de Paulo Rodrigues e está há 19 anos na ASPP. Santos é visto como próximo do PCP, mas desmente qualquer ligação partidário, explicando que só é candidato graças à "indisponibilidade" de Rodrigues para se manter no cargo e garantindo que quer manter a "moderação, credibilidade e seriedade" que têm sido a marca da ASPP.

"Quero defender os polícias tendo por base os mesmos valores", afirma à SÁBADO, sublinhando a importância de "valorizar a democracia" mesmo quando há uma "saturação" na classe em relação a alguns agentes políticos. "É verdade que há leituras mais radicais ou extremistas [na ASPP], mas não me recordo de que esse pensamento tenha resolvido algum problema". A luta pelo "direito à greve na PSP, a consagração e efetivação do subsídio de risco e a dignificação da carreira pela tabela remuneratória" são as prioridades para a candidatura de Santos.

As eleições estão marcadas para 10 de dezembro, as candidaturas podem ser apresentadas até 9 de novembro