Helena Roseta tem dedicado a vida à causa da Habitação e não tem fugido a comprar guerras por causa disso. A última foi com a direcção do grupo parlamentar do PS.

Helena Roseta não tem problemas em ser uma desalinhada. A sua biografia atesta-o e a posição que teve na semana passada ao pôr em causa as opções do PS no grupo de trabalho da Habitação no Parlamento também. Um dia depois de a direcção da bancada a ter afastado do grupo de trabalho, recebeu a SÁBADO no seu gabinete em São Bento. Falou sobre essa nova tenção. E de Marcelo, "mais moderado" do que quando estiveram juntos no PREC. De António Costa, que tem humor, mas "quando perde as estribeiras, perde as estribeiras. Mas eu também". Ou de como o PSD é mais aberto às mulheres do que o PS.



