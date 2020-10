Nuno Melo pondera candidatura à liderança do CDS

O eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo, está a ponderar candidatar-se à liderança do partido, avança o Expresso.

O antigo deputado e presidente do grupo parlamentar do CDS já tinha pensado avançar contra Assunção Cristas em 2016 e ficou de fora no último congresso que elegeu Francisco Rodrigues dos Santos, mas desta vez não exclui a possibilidade.

Ao semanário, diz que "não é tempo de discutir lideranças", mas de "o CDS estar unido em momentos eleitorais" que se avizinham. No entanto, considera que o atual líder do partido não tem conseguido seguir o caminho de uma direita mais conservadora e critica a maneira como "Chicão" evita os temas que possam conduzir a conotações entre o partido e o Chega.