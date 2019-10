Nuno Artur Silva vendeu Produções Fictícias a sobrinho e a Michelle Costa Adrião

vendeu "a empresa às pessoas que a geriram nos últimos anos", mas que "não faria mais comentários" sobre o tema. De acordo com o Público, a participação foi adquirida por André Caldeira, sobrinho do agora secretário de Estado, e por Michelle Costa Adrião. O negócio não viola as novas regras da transparência aplicadas a altos cargos públicos e, como tal, não impede negócios com o Estado.



À frente das Produções Fictícias foi com co-autor

os últimos 10 anos, a Produções Fictícias ganhou milhões de euros através da celebração de contratos com entidades públicas . Só entre 2012 e 2014, assinou 14 contratos com a RTP para a produção de programas de cariz humorísticos, no total de 5,3 milhões de euros.

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média indigitado, Nuno Artur Silva , deixou de ser acionista das Produções Fictícias , empresa que fundou em 1993. A participação na empresa foi muito questionada devido a um possível conflito de interesses, visto que a mesma é responsável pelo Canal Q, que se pode ver na televisão por cabo.O negócio foi confirmado pelo próprio em declarações à TSF, a quem explicou quede programas como Herman Enciclopédia, O Programa da Maria, Os Contemporâneos e Estado de Graça. O Canal Q surgiu apenas em 2009 e desempenhou nele funções de diretor geral.As suas ligações profissionais não causaram polémica apenas com a entrada no Governo de António Costa. Nuno Artur Silva assumiu o cargo de administrador da RTP em 2015, tendo abandonado o mesmo três anos mais tarde. A decisão teve como ponto de partida o descontentamento da Comissão de Trabalhadores da RTP que apontou um "claro conflito de interesses" entre o lugar de administrador que Nuno Artur Silva ocupava e a ligação deste às Produções Fictícias.De acordo com o Correio da Manhã desta quarta-feira, n(notícia atualizada com informação sobre os accionistas que compraram a empresa)