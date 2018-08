No novo briefing feito esta manhã pela Protecção Civil, Patrícia Gaspar actualizou o número total de feridos para 36: 35 ligeiros e 1 grave. Entre eles, 19 são bombeiros. Os operacionais são todos feridos leves, sofrem sobretudo de inalação de fumos, de exaustão e de pequenos entorses. Além dos feridos, 299 pessoas foram deslocadas das suas casas.



Esta tarde, haverá uma redução da humidade relativa no local afectado pelo incêndio, e temperaturas entre os 24 e os 26 graus. Por isso, a Protecção Civil estima que voltem a haver novas reactivações. "Contamos com um grande adversário, que é o vento. Continua a soprar de norte, moderado, mas vamos ter aqui momentos com rajadas até 50 quilómetros por hora", explicou Gaspar. "Com base em todo este cenário vamos ter que garantir uma máxima e permanente monitorização", frisou.



O incêndio tem um perímetro de cerca de 100 quilómetros. "Temos pontos sensíveis, não lhes chamaria frentes activas, são pequenas áreas onde ainda temos chama mas já não são frentes", considerou a porta-voz. "São áreas do perímetro do incêndio onde foram reforçados meios terrestres. Logo de manhã, não foi possível usar meios aéreos. Na zona da Fóia ainda há reactivações e trabalho pela frente. Falamos da área que vai de São Marcos da Serra, São Bartolomeu de Messines a Silves."





Ao longo da tarde de ontem, verificaram-se várias reactivações.Quando confrontada com as críticas de que a GNR estava a algemar pessoas para as retirar das casas, Patrícia Gaspar sublinhou que "nada vale mais que uma vida humana". "É a nossa prioridade."