O nosso crescimento vem de Deus, lê-se no barco Wood. Embarcação de pesca foi interceptada no oceano Atlântico no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária em colaboração com a Marinha, a Força Aérea e a Polícia Federal do Brasil. - Fotografias , Sábado.





A investigação juntou esforços entre a Polícia Judiciária – através da sua Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes -, a Polícia Federal do Brasil, a Drugs Enforcement Administration dos Estados Unidos e a National Crime Agency do Reino Unido e contou com a colaboração da Força Aérea e do Destacamento de Ações Especiais da Marinha.

De acordo com uma nota da PJ, a "embarcação de pesca de pavilhão brasileiro" tinha como destino o continente europeu e a droga estaria alojada em "cinquenta sacos de serapilheira". Sete homens estrangeiros, com idades entre os 36 e 64 anos, foram detidos.

Operação da Marinha apreende uma tonelada de cocaína e detém sete pessoas no Atlântico A investigação partiu da cooperação entre a PJ e a Polícia Federal do Brasil. - Portugal , Sábado.





Já no dia 31 de janeiro deste ano, 2,5 toneladas de cocaína - avaliadas em cerca de 125 milhões de euros - foram apreendidas pela Polícia Judiciária durante uma operação de combate ao tráfico de droga em alto-mar, com o apoio da Força Aérea e da Marinha Portuguesa. Na mesma operação foram detidos 11 homens.





PJ apreende cocaína em alto mar e prende onze suspeitos O barco acabou por ser apreendido, bem como diverso equipamento utilizado pela organização criminosa, designadamente equipamento de navegação e telecomunicações. - Portugal , Sábado.





A Polícia Judiciária foi, de resto, a maior responsável pela maior quantidade de cocaína apreendida no ano passado – com 90,9% do total a nível nacional (5.036 kg). A via marítima é também o meio mais utilizado para o transporte de grandes quantidades de droga, com oito apreensões em 2018 a corresponderem a mais de metade da cocaína apreendida – 3.101 quilos, o que se traduz em 56% do total.

No relatório do ano passado de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, a Secção Central de Informação Criminal (SCIC) indica ainda que a maioria da droga apreendida era proveniente da América Latina e Caraíbas, com o Brasil a ser uma das rotas destacadas pelas autoridades, verificando-se 100 apreensões que resultaram em 277 quilos de cocaína confiscada.

No sentido contrário, Espanha continua a ser o destino principal da droga apreendida, com 18 apreensões a assinalarem 2.148 quilos de cocaína – cerca de 39% da quantidade apreendida para apenas 3,6% das apreensões. Em segundo lugar surge a França, com 870 kg de cocaína apreendidos.

A nível nacional, as maiores quantidades de cocaína foram apreendidas em dois distritos em específico: Lisboa, com 2.419 quilos, e o arquipélago dos Açores, com 2.270 quilos. O maior número de apreensões foi realizado em Lisboa (148) e Faro (102).

Destas operações resultaram 560 detenções no ano passado, cerca de 22,8% do total de detidos por todo o tráfico de droga em Portugal e uma subida de 19,1% em relação a 2017.



Numa sessão de esclarecimentos, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, agradeceram à Marinha e à Polícia Judiciária pela interceção desta terça-feira, considerando que esta foi "uma das mais complexas operações em matéria de controlo e repressão de estupefacientes".