No espaço de um ano, 1270 menores foram atendidos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) em coma alcoólico, segundo dados avançados esta sexta-feira pelo Público. "E isto é a ponta do iceberg", disse a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

Esta sexta-feira, o Governo lança uma campanha de sensibilização. "A bebedeira passa. O resto não", é o mote da campanha que será hoje apresenta, no Largo de Camões, em Lisboa, com os ministros da Saúde, da Administração Interna e a secretária de Estado, o presidente da Câmara de Lisboa e o humorista Rui Unas.

Além de ser destinada aos jovens, a campanha é também dirigida aos comerciantes. "Há grupos que se deslocam para vários pontos de diversão nocturna, porque sabem que é mais fácil furtar. Porque as pessoas estão mais desatentas, mais vulneráveis. Muitas vezes nem se apercebem que são vítimas de crime", disse Isabel Oneto ao jornal. Numa outra perspectiva, "há jovens que acabam a noite na esquadra, por causa do excesso de confiança que o álcool lhes deu". A Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna explica que estes jovens arriscam-se a enfrentar consequências mais sérias. "O resto fica e pode-lhes marcar a vida", prosseguiu.

"Isto tem que ser levado a sério. Muitos [comerciantes] pensam que se não vendem eles, o jovem vai comprar no estabelecimento ao lado. Não, ninguém pode vender. Temos que conseguir instalar a censura social à venda de álcool a menores", ressalvou.

Após duas semanas de sensibilização, as autoridades vão arrancar com "uma forte fiscalização". Tanto a GNR, como PSP e a ASAE terão como principais alvos bares e discotecas no Porto, Lisboa e Albufeira.

Os estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas a menores arriscam uma coima até 30 mil euros.