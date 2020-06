Covid-19. Novos infetados em Lisboa e Vale do Tejo mais do que duplicam num dia

Mais de 90% dos novos casos de Covid-19 registados esta quarta-feira são na região de Lisboa e Vale do Tejo. Verificaram-se nesta região 335 (92%) dos 366 novos infetados a nível nacional. A situação agravou-se face a terça-feira, tendo o número de novos casos mais que duplicado na região de Lisboa e vale do Tejo face a ontem: quando se somaram 158 novos infetados.





Destes 335 novos casos, os concelhos com mais afetados são Sintra , com 45 casos, Lisboa com 39, Amadora (25), Loures (25), Odivelas (21), Cascais (14) e Vila Franca de Xira (14).

Os restantes novos casos de infeção registaram-se no Norte (15), no Centro (12), no Algarve (4) e nos Açores (1).



Na região da capital registaram-se ainda 10 das 11 novas mortes assinaladas em todo o País.