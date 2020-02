A Direção-Geral da Saúde confirmou esta terça-feira o terceiro caso suspeito de coronavírus em Portugal.

A DGS já havia reportado dois casos suspeitos, um em Lisboa e outro no Porto, mas após análises clínicas e epidemiológicas foram dados como negativos.

O primeiro caso foi reportado a 26 de janeiro num homem regressado da China e que esteve sob observação no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, por suspeita de infeção pelo novo vírus detetado naquele país e o segundo deu-se com um cidadão de nacionalidade estrangeira que deu entrada no Hospital de São João, no Porto, em 31 de janeiro.

Durante os 14 dias que passarão em isolamento, os 20 repatriados - que incluem dois diplomatas portugueses em serviço na China e duas cidadãs brasileiras - serão visitados duas vezes por dia por uma equipa de sanidade internacional, composta por dois médicos de saúde pública. Durante o mesmo período, não poderão receber visitas, mesmo que controladas.



O coronavírus foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na cidade de Wuhan, na China. O vírus mortal não tinha sido identificado até então em seres humanos mas causou um surto na cidade chinesa e já fez 169 mortos.



Esta segunda-feira, as autoridades da província de Hubei anunciaram que o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu para 362, depois de 56 pessoas terem morrido na China e uma nas Filipinas.



No seu balanço diário, a comissão de saúde da província onde se situa Wuhan, a cidade onde começou o contágio, afirmou que foram registados 2.829 novos casos de infeção no surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus.



Desde dezembro já surgiram 17.205 casos em toda a China da doença que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a decretar uma emergência mundial e que já se espalhou a 20 países.