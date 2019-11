O Novo Banco não confirma, para já, qual será o montante que irá pedir ao Fundo de Resolução para reforçar os rácios de capital. O valor irá depender de perdas, custos, recuperações e exigências de capital. Não confirma, assim, se irá necessitar de uma injeção de 700 milhões de euros, como o Jornal Económico noticiou esta sexta-feira, 8 de novembro."O Novo Banco tem os seus rácios de Common Equity Tier 1 e Tier 1 protegidos em níveis predeterminados até aos montantes das perdas já verificadas nos ativos protegidos pelo Mecanismo de Capital Contingente. A compensação do final do ano dependerá das perdas e custos, das recuperações e das exigências de capital em vigor à data", indica a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Quando Novo Banco foi vendido, em 2017, o acordo previa que as perdas com um grupo bastante alargado de activos – onde constavam créditos malparados, por exemplo – fossem suportadas inteiramente pelo Fundo de Resolução e não pelo accionista com 75% do banco, o fundo norte-americano Lone Star. A responsabilidade do Fundo de Resolução estava limitada a 3,89 mil milhões de euros ao longo de oito anos – o fundo entra sempre que os prejuízos levem o capital a descer a partir de um patamar pré-acordado.O Governo prevê no Plano de Estabilidade, divulgado em abril deste ano, que o Fundo de Resolução tenha de injectar mais 600 milhões em 2020 e 400 milhões em 2021. A confirmarem-se estes valores, será esgotado 75% da garantia.O Fundo de Resolução é alimentado pelas contribuições dos bancos, mas como não tinha dinheiro suficiente para cumprir estas responsabilidades – e as assumidas nas resoluções do BES e do Banif – necessita de empréstimos públicos com duração de longo prazo. Quer o Governo de Passos Coelho, quer o de António Costa dão garantias de que os contribuintes não vão perder o dinheiro emprestado.